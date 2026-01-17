Von der Leyen: “Elegimos el comercio justo frente a los aranceles”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen defendió la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Sostuvo que esto manda una señal contundente al mundo, al elegir el comercio justo frente a los aranceles y el aislamiento.

“Elegimos el comercio justo frente a los aranceles; elegimos una asociación de largo plazo frente al aislamiento; y, sobre todo, queremos ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestras sociedades y empresas”, apuntó.

La jefa de la Comisión Europea destacó: “El tratado creará la mayor zona de libre comercio del mundo, con 720 millones de personas y un peso económico de 22 billones de dólares (19 billones de euros)”.

“Nos comprometemos a ayudarnos mutuamente en la transición hacia la neutralidad climática. Europa obtendrá un mejor acceso a las materias primas que necesita para esa transición (por los minerales críticos), y la inversión europea apoyará a los países del Mercosur en la suya”, manifestó.

Con respecto a los aranceles económicos establecidos por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a algunos países de Europa y si este acuerdo podría tener algún impacto sobre eso, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Acosta señaló que hoy lo necesario es la cooperación entre países.

“Estamos aquí en un momento histórico. No solo para firmar la creación del más largo acuerdo económico del mundo, pero también, para enviar un mensaje muy claro para el mundo”, expresó.

A continuacón dejó en claro: “Hoy por hoy, lo que no es necesario es el conflicto. Lo que es necesario es la cooperación entre países. Lo fundamental es defender siempre el derecho internacional”.

Y luego amplió: “Si Rusia invade Ucrania, tenemos que levantarnos para defender la integridad territorial y la soberanía en Ucrania. “Si los Derechos Humanos son violados en Venezuela, nos debemos levantar para defender los Derechos Humanos en Venezuela”.

“Si queremos prosperidad, tenemos que abrir los mercados, no cerrarlos. Tenemos que crear zonas de integración económica, no aumentar los aranceles”, finalizó.