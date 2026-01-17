Peña celebra acuerdo Mercosur - UE y lanza un mensaje a Lula “que mira por TV”

El acto de firma del acuerdo de comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE), que tuvo lugar este sábado en el Teatro “José A. Flores” del Banco Central del Paraguay, en Asunción, dio inicio con un discurso del presidente paraguayo Santiago Peña, cuyo gobierno ostenta la presidencia pro tempore del bloque económico sudamericano.

Al abrir su discurso, el presidente Peña señaló la “justicia poética” de que Asunción albergue la firma del acuerdo y dijo que la capital paraguaya “nació como un nexo de integración” desde su fundación como un polo de exploración colonial. Recordó que Asunción albergó también la firma del tratado que fundó el Mercosur en 1991.

El mandatario paraguayo estuvo acompañado en la firma del acuerdo por sus pares de Argentina, Javier Milei; Uruguay, Yamandú Orsi; Panamá, José Raúl Mulino; el canciller brasileño Mauro Vieira, en representación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

“Un motor clave de crecimiento económico”

“Estamos ante un día verdaderamente histórico, largamente esperado por nuestros pueblos”, dijo el presidente Peña, quien celebró la unión de “dos de los mercados más importantes del mundo” en un acuerdo “que demuestra que el diálogo, la cooperación y la fraternidad son el único camino”.

Recordó que la firma del acuerdo llega luego de más de 25 años de “enormes dificultades y estancamientos” en las negociaciones entre ambos bloques y valoró que “supimos ser pragmáticos, flexibles y trascender diferencias coyunturales e intereses mezquinos para alcanzar un equilibrio” que abre “un caudaloso potencial de convertir a este acuerdo en un motor clave de crecimiento económico de ambos bloques”.

Al unir dos mercados compuestos por cerca de 800 millones de personas, cuyo Producto Interno Bruto conjunto representa más de 25 mil millones de dólares, el acuerdo Mercosur-UE es “el mayor compromiso comercial negociado por el Mercosur y no de los más relevantes celebrados por la Unión Europea”, añadió.

“Pudimos haber hecho más”

El presidente Peña destacó la naturaleza del acuerdo como “una señal clara en favor del comercio internacional como factor de cooperación y crecimiento” en un contexto de crecientes tensiones globales en el mundo.

“Queremos que el acuerdo beneficie a millones de ciudadanos europeos y sudamericanos que, con su implementación, verán mejoras sustanciales en sus vidas”, subrayó.

Lea más: Entre oportunidades y alertas: la visión de los gremios sobre el acuerdo UE-Mercosur

El mandatario paraguayo advirtió a los presentes contra “caer en la autocomplacencia” y opinó que “pudimos haber hecho más, conseguido más beneficios para nuestros pueblos”, por lo que pidió a los firmantes que “miremos al futuro con más coraje, arrojo, audacia y profundicemos aún más nuestra perfectible unión”.

Lula, el ausente en firma del acuerdo

El presidente Peña se aseguró también de destacar la labor del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ausente en la cumbre de hoy, de quien dijo que estaría mirando por televisión la firma del acuerdo.

Dijo que Lula fue “uno de los impulsores fundamentales de este proceso” y manifestó que sin él “no hubiéramos llegado a este día”.