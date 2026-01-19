Congreso reduce los combustibles, pero incrementa el rubro de viáticos

Una reducción entre el 10% y 29% se registra en los presupuestos independientes de Senadores y Diputados en el Congreso Nacional, en el rubro de combustibles y lubricantes para este año. De un monto global de G. 1.374 millones en 2024 bajó a G. 1.191 millones en 2026, según el comparativo de los documentos; sin embargo, esta reducción se compensó con aumentos en los rubros de viáticos, ceremonial y catering, además de alimentos (ver cuadro adjunto).

Uno de los incrementos, incluso, llega a duplicar la cifra de dos años antes. Es el caso de los viáticos asignados en el presupuesto del Congreso Nacional, que incluye la gestión administrativas de Senadores y Diputados, gestión de comisiones nacionales y bicamerales, además del Centro Cultural El Cabildo y la Biblioteca.

El comparativo de los documentos revela que en 2024 el Congreso Nacional presupuestó para viáticos y pasajes un monto global de más de G. 1.049 millones; para 2025, G. 1.735 millones y para este año la cifra ya trepó a G. 2.207 millones. En resumen, entre 2024 y 2026 se registró un incremento de G. 1.158 millones, lo que representa un 110% más.

Aprueban una cosa, pero...

El presupuesto del Congreso Nacional es el único que deja evidencias de un aumento considerable en pasajes y viáticos, mientras que los aprobados para Diputados y Senadores se presentan con ajustes más “modestos”.

Sin embargo, las ejecuciones presupuestarias de las cámaras Alta y Baja deja al descubierto que las cifras siempre sufren variaciones considerables con relación a lo aprobado. Es decir, los papeles dicen una cosa, pero con el transcurso de los meses aumentan los rubros.

Para ejemplo se tiene que en 2025, el Senado –cuyo presidente al igual que del Congreso Nacional es el cartista Basilio “Bachi” Núñez– aprobó un presupuesto de G. 680 millones para viáticos y pasajes. Lo cierto es que en la ejecución al 30 de abril del año pasado aparece que los G. 680 millones iniciales tuvieron una ampliación de G. 16.842.220. En resumen, el presupuesto quedó en más de G. 696 millones.

Para este año, el Senado aprobó una previsión de G. 876.700.000 para pasajes y viáticos, un incremento del 39% con respecto al 2024.

Una práctica similar se tuvo en Diputados, cuyo titular es el cartista Raúl Latorre, donde se aprobó en 2025 un presupuesto de G. 1.675 millones para viáticos y pasajes. Su ejecución al 30 de noviembre del año pasado, sin embargo, muestra un incremento de G. 500 millones; es decir, trepó a G. 2.175 millones.

Para este año, la Cámara de Diputados presupuestó para viáticos y pasajes un poco más de G. 1.658 millones, un aumento de apenas 3% en comparación a 2024.

Una cuestión importante para mencionar es que la Cámara de Diputados presenta sus ejecuciones de gastos en forma más ordenada, mientras el Congreso y Senado recurren en los últimos meses a presentar por grupos de rubros, imposibilitando el seguimiento de los gastos públicos.

Los aumentazos de Santiago Peña

El presidente Santiago Peña, días pasados, estuvo en el ojo público luego de lanzar sus “tips” para que la población –según el mandatario– tenga más plata en el bolsillo. Sin embargo, el comparativo de presupuestos generales de la nación (PGN) evidenció los aumentos de su gobierno, principalmente en los rubros de pasajes y viáticos, servicios de ceremonial y catering, alimentos, combustibles y lubricantes. El análisis de estos cuatro rubros muestra una subida en forma global del 90%. De G. 7.824 millones presupuestados en 2024, trepó a G. 14.897 millones para este año.