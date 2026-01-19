El solo pensar en pago por “Junta de Paz” sería “insanía mental” y ameritaría linchamiento, dicen

Según el legislador, hacerlo implicaría ya padecer “insania mental”, lo que ameritaría que el mandatario deje el cargo o incluso –según sus palabras– “sea linchado en una plaza pública”.

“Yo estoy convencido de que el presidente Santiago Peña, si bien está divorciado de la realidad que vive el pueblo paraguayo, (...) pero que yo sepa, hasta ahora no ha sido declarado con insania mental, para tan solo analizar la posibilidad de ser parte de un consejo burocrático (...) y pagar US$ 1.000 millones... ¡Es una locura!, señaló Centurión.

El legislador dijo esperar que el propio Peña se dé cuenta de que el solo hecho de considerar el desembolso de esa suma sería cuanto menos una locura o incluso causal de juicio político.

Si paga eso “es juicio político y tiene que ser linchado en una plaza pública, Santiago Peña”, insistió.

“Es una locura. Estamos hablando 3 veces el presupuesto de medicamentos del Ministerio de Salud, de la posibilidad de construcción de 20 grandes hospitales, como el de Itapúa”, dijo.

Cartista no cree que paguen

El diputado cartista José Rodríguez dijo que no cree que el presidente de la República, Santiago Peña, destine US$ 1.000 millones para el “Board of peace” (Junta de paz) en Gaza del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ya que considera prioridad cubrir deudas actuales u otras necesidades.

En su condición de oficialista, valoró la invitación al Gobierno, pero siempre que no implique una erogación, ya que remarcó que “nosotros lo que tenemos que hacer ahora es cuidar de nuestra población y que el Estado invierta en más salud, más educación y sobre todo ahora tenemos un desafío muy grande, como es la reforma de la Caja Fiscal”.

“Yo sinceramente valoro mucho que al presidente de la República, Santiago Peña, le cursen esta invitación, (...) sabemos que allá la situación es complicada y los líderes mundiales quieren que se solucione pronto, pero hablando de montos siderales económicos yo no estoy de acuerdo en que el Estado maneje esa suma de dinero para esa comisión”, dijo el diputado Rodríguez.

Insistió que el monto que se menciona para ser socio pleno de esta Junta de Paz “es mucha plata, nosotros necesitamos honrar a los proveedores, a las vialeras, a los que han vendido medicamentos, tenemos que pagar la deuda externa y en realidad tenemos que pelear y hacer una mesa de trabajo por los precios de la carne”, entre otros “muchos frentes” de necesidades que tenemos.