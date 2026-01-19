Exintendente se perfila como precandidato del PLRA para las municipales en la capital de Misiones

El exintendente de San Juan Bautista, Misiones, Juan Carlos Meza Medina (PLRA), sería uno de los precandidatos para las elecciones internas municipales que se realizarán el domingo 7 de junio.

Meza Medina, intendente municipal de San Juan Bautista en dos períodos consecutivos (de 2010 a 2015 y de 2015 a 2021) buscaría postularse por la Lista 3, dentro del movimiento Frente para la Victoria – Nuevo Liberalismo.

En su primer período, Meza obtuvo 4.023 votos, superando a su principal rival, Corina Falcón (ANR), quien alcanzó 3.939 votos.

En las elecciones municipales de 2015, Meza logró 5.345 votos frente a Richard Ramírez — actual gobernador de Misiones por la ANR—, quien obtuvo 4.203 votos.

En las elecciones internas de este año, Meza Medina estaría acompañado por el actual concejal departamental Augusto Galeano, quien además se perfila como candidato a presidente del comité liberal de la ciudad.

También cuenta con el respaldo del concejal departamental Enrique Capurro, candidato a miembro del Directorio Liberal por Misiones.

A ese equipo se suma el concejal municipal Félix García, quien buscará la reelección.