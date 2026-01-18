HC acelera definiciones de candidaturas municipales en Misiones en medio de tensiones internas

Los líderes departamentales del Partido Colorado, por un lado, el senador Derlis Maidana (ANR – HC) y el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Michel Flores, y por el otro sector el diputado Carlos Arrechea (ANR – HC) junto al gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR – HC), estarían a cargo de definir quiénes pugnarán por las intendencias en los distintos distritos del departamento.

Lea más: Alerta por tormentas: estas son las recomendaciones para cuidarse y evitar tragedias

Las definiciones se dan tras declaraciones realizadas por Carlos Arrechea durante un acto político llevado a cabo en los primeros días de enero de 2026, donde afirmó que en todos los distritos de Misiones se encontraban en conversaciones con el objetivo de consensuar candidaturas únicas. Sin embargo, distritos como Ayolas y San Ignacio aún cuentan con más de un aspirante.

Ante este escenario, los referentes del movimiento se habrían propuesto alcanzar consensos internos y respetar las decisiones que se adopten en cada sector. La intención sería evitar confrontaciones internas que puedan debilitar al movimiento de cara al proceso electoral.

De acuerdo con lo acordado por los líderes departamentales, el sector liderado por Arrechea y Ramírez tendría a su cargo la definición de las candidaturas en Ayolas, San Miguel, San Ignacio, San Patricio y Yabebyry.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En tanto, el bloque encabezado por Maidana y Flores sería responsable de definir a los postulantes en Villa Florida, San Juan Bautista, Santa María de Fe, Santa Rosa y Santiago. “Aquellos que no acepten las reglas pueden candidatarse por su medio y sin apoyo del movimiento”, señaló Arrechea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estas declaraciones generaron malestar en algunos postulantes, quienes anunciaron que no aceptarían candidaturas impuestas y que, de ser necesario, continuarían en carrera representando a otro movimiento interno o incluso de manera independiente. La postura expone tensiones latentes dentro del oficialismo colorado en el departamento.

Lea más: Caacupé: "No solo fallan las autoridades", dice obispo contra la pasividad ciudadana ante la corrupción

En la comunidad ayolense, el movimiento Honor Colorado cuenta actualmente con cuatro aspirantes a la administración municipal. Por el sector del derlismo figuran el capitán de bomberos, ingeniero José Mutti (ANR – cartista), y el ingeniero Arnaldo Cardozo (ANR – cartista), ambos funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Por otro lado, se presentan el abogado Cristhian Rolón (ANR – arrecheísta), quien actualmente se desempeña como jefe de gabinete de la Municipalidad de Ayolas, y el ingeniero Christofer López (ANR – arrecheísta). Todos ellos aguardan la definición final del movimiento para conocer el mecanismo de selección.

A estos nombres se suman los precandidatos de la disidencia colorada, entre ellos Gabriel Alfonzo (ANR – FR), Christian Cuevas (ANR – Causa Republicana) y el exconsejero de Yacyretá Víctor Achar. Los mismos se estarían sometiendo a una encuesta con el objetivo de definir quién será el precandidato que representará a este sector.

En el distrito de San Ignacio, los precandidatos son la actual intendenta Cristina Ayala (ANR – cartista), quien había solicitado la apertura de la chapa en este distrito. También figuran el exintendente Carlos Afara (ANR – HC), el jefe de gabinete de la Gobernación de Misiones, Jorge Caballero (ANR – HC), y la concejal municipal Gloria Rodríguez (ANR – HC).

Lea más: Intendenta Gamarra buscará el rekutu en Capiatá

Hasta el momento, Santiago es el único distrito donde ya se alcanzó un consenso. Allí, la candidatura estaría definida a favor del presidente de la Seccional Colorada y concejal municipal, el ingeniero Hugo Cuenca (ANR), quien contaría con el respaldo de los distintos sectores del partido.