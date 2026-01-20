Bachi adjudicó “service” a empresa sospechosamente ligada con Astelev

En diciembre pasado, el senador y presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, formalizó el contrato número 61/2025 con la empresa Oga Ascensores, de Néstor Ramón Agüero Giménez, para el mantenimiento integral del sistema de elevación.

Esta adjudicación se realizó bajo la modalidad de vía de excepción, identificada con el ID 478948, estableciendo un monto máximo de G. 490.000.000 y una vigencia que se extiende hasta el 30 de junio de 2026.

El servicio contratado abarca un total de 16 cabinas distribuidas en la sede legislativa, incluyendo el edificio central, el estacionamiento y la biblioteca.

La relevancia de esta nueva contratación reside en que Oga Ascensores asume el mantenimiento de seis equipos nuevos de la marca china Fuji HD, los cuales fueron instalados apenas un año antes por la firma Astelev, de Simón Recalde Romero.

Según los términos del contrato original de provisión e instalación con ID 451151, esos seis ascensores debían contar con una garantía técnica de fábrica de al menos un año, la cual obligaba al proveedor inicial a realizar mantenimientos preventivos mensuales sin costo adicional para la institución.

A pesar del compromiso previo, la administración de Núñez optó por un nuevo contrato para cubrir servicios técnicos en aparatos nuevos que deberían estar cubiertos por la garantía.

¿Precios acordados?

Documentos oficiales demuestran que, recientemente, ambas empresas fueron convocadas casi a la par, a participar en una licitación para la compra de otros ascensores (ID 475169).

El 16 de setiembre de 2025, la funcionaria Araceli Servín solicitaba presupuesto de ascensores a cuatro empresas: OTIS, SETI, TK Elevator y Astelev.

Llamativamente, un día después, el 17 de setiembre, la misma funcionaria solicitó presupuesto exclusivamente a Néstor Agüero, a fin de que remita su oferta.

Inmediatamente después de este correo, el 18 de setiembre, la Dirección de Contrataciones del Congreso, emitió el Dictamen UOC N° 45/2025, confirmando que utilizaron las cotizaciones de Astelev y Oga Ascensores, junto con una empresa denominada Elevhar, para la fijación de precios referenciales.

A pesar de la sanción

A pesar que el 8 de julio de 2025, Astelev fue sancionada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Congreso siguió solicitando presupuestos a la empresa.

La sanción, considerada una “falta grave” y resultado de una denuncia sobre la presentación de documentos falsificados, llevó a Astelev a la inhabilitación por 8 meses.

Curiosamente, tras la salida de Astelev del registro de proveedores activos, Oga Ascensores apareció ofreciendo vender al Congreso los mismos ascensores del fabricante chino Henga Fuji Elevator Co. Ltd (Fuji HD). La venta no se concretó, pero Oga recibió otro millonario contrato solo días después.

Congreso justifica la duplicación de tareas

La Presidencia del Congreso Nacional emitió un comunicado institucional para defender la legalidad de la contratación de Óga Ascensores, asegurando que hasta la fecha no realizaron ningún pago.

El Congreso justifica el nuevo vínculo alegando que es un “contrato abierto y por evento” que solo se paga si el servicio es necesario, y que busca cubrir fallas no amparadas por la garantía de fábrica, como vandalismo o variaciones de tensión.

Sin embargo, el contrato original con Astelev (ID 451151) para la provisión de seis ascensores nuevos establecía explícitamente una garantía de un año que ya incluía el mantenimiento preventivo mensual y la provisión de repuestos sin costo para la institución.

El comunicado afirma que, actualmente, la institución cuenta con quince ascensores, de los cuales solo seis se encuentran dentro del período de garantía de fábrica, mientras que las demás unidades “requieren mantenimiento técnico permanente para garantizar su operatividad y la seguridad de las personas usuarias”.

Finalmente, aunque el comunicado califica la contratación como una medida de “prudencia administrativa” para eventos puntuales, el pliego de bases y condiciones del nuevo contrato exige la asistencia técnica obligatoria de un profesional en la institución los días lunes, martes y miércoles para dar cobertura a las sesiones ordinarias, lo que constituye un servicio regular y no meramente accidental.

Intentamos obtener la versión de Néstor Agüero sobre las coincidencias con Astelev, sin embargo, el número de línea fija publicado en la DNCP, con terminación 515, aparece cómo inexistente.