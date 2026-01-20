Esto dice Celeste Amarilla sobre la Caja Fiscal y la jubilación parlamentaria

A criterio de la senadora Celeste Amarilla (PLRA), la Caja Fiscal “es una bomba de tiempo con fecha de explosión” y por esto sostuvo que cualquier tipo de proyecto o situación referente debe ser estudiada con “mucha seriedad y responsabilidad”.

“Me están llamando a preguntar qué opino de la Caja Fiscal y de la jubilación de parlamentarios. Voy a leer el proyecto del Poder Ejecutivo para luego opinar al respecto”, detalló.

En lo que refiere a la jubilación de parlamentarios y su caja correspondiente, la legisladora apuntó que ninguna caja privada debe ser subsidiada por el Estado.

“Deben depender exclusivamente de los aportes de los socios y deben regirse por sus propias normas. El acuerdo de los aportantes es lo que legitima su actuar y sus normas. Claro que coincido en que el Estado no debe subsidiar la caja parlamentaria; en realidad, ¡no debería subsidiar ninguna caja! ¡Cada caja debe funcionar y ser sustentable por sí misma! Es lo ideal", publicó Amarilla en sus redes sociales.

El senador Natalicio Chase, líder de la bancada cartista, rechazó la propuesta opositora de eliminar la jubilación VIP del Poder Legislativo.

Por su parte, el también senador Silvio Ovelar sostuvo que la Caja Parlamentaria no debe ser “obstáculo” para la reforma de la Caja Fiscal y propuso una eliminación condicionada que el cartismo no apoya.

