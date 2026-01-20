Cartistas cierran filas en defensa de la jubilación vip en su reforma fiscal

Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta, restó seriedad a la propuesta del diputado opositor Raúl Benítez (independiente) de eliminar la privilegiada jubilación parlamentaria. El oficialista sostuvo que la idea no soporta “ningún tipo de análisis”.

Recalcó que hay 283 jubilados de la Caja del Poder Legislativo por lo que eliminar este privilegio forzaría al Estado a asumir el “derecho adquirido”.

No obstante, admitió que una reforma de la Caja Fiscal en general debe incluir a la Caja Parlamentaria, ya sea pasarlo directamente al sector privado u otro método. Hizo estas declaraciones al insistirle en que numerosos gremios los acusan de buscar afectar a los trabajadores con la reforma de la Caja Fiscal mientras los parlamentarios siguen gozando de sus privilegios.

“Eliminar por eliminar, no. Quiero escucharle un poco a la gente. Quiero escucharles un poco a los técnicos”, aseveró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó que tampoco tienen apuro en estudiar la propuesta de su compañero de bancada Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) de eliminar la Caja Parlamentaria y pasarla al sector privado, pero con varias condiciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ni si aporta más, al “común” se le deja llegar a jubilación vip legislativa

Ovelar hizo esta propuesta en rueda de prensa donde admitió que la ciudadanía ve la Caja Parlamentaria como una jubilación vip privilegiada; sin embargo, en su propuesta de eliminar dicho fondo, Ovelar sostuvo que el Estado deberá asumir los beneficios de los legisladores ya jubilados. Agregó que con los aportantes activos deberán crear otra caja que modifique el monto y los años de aporte en adelante.

Recalcó que este debate no debe ser “obstáculo” para la gran reforma de la Caja Fiscal en todo el Estado.

“La Caja Fiscal va a colapsar y cualquier otra alternativa que no sea la reforma, nos lleva al precipicio. Incluso, ustedes ya saben que el déficit hoy es de US$ 380 millones. Nos dicen economistas muy calificados, como César Barreto, que si no reformamos, tendríamos que apelar a aumentar el IVA al 13 o al 14%”, advirtió.

Por ello, a cambio de la reforma de la Caja Fiscal propuso cambios que no afecten a los legisladores que ya se jubilaron habiendo aportado solo cinco, 10 o 15 años, “que son 215 personas y 476 sumadas las viudas, ellos sí o sí van a seguir siendo beneficiadas”, subrayó.

Lea más: Gremios darán otra opción para salvar Caja Fiscal y critican plan del Gobierno

El consejo actual

Actualmente, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo es manejado por un consejo presidido por la exsenadora Blanca Lila Mignarro (PLRA), representante de los jubilados; Dionisio Amarilla (liberocartista) y Blanca Ovelar (ANR), representan al Senado; los diputados cartistas Juan Maciel y Domingo Adorno representan a la Cámara Baja.

Los otros representantes por los jubilados son los exdiputados Raúl Estigarribia, Mario Morel Pintos e Ignacio Mendoza Unzaín.