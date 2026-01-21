A un mes de definir candidatura hay desacuerdo en oposición de Asunción

“El horno no está para bollos” en la recta final entre las dos precandidatas a ser intendente de Asunción por la oposición, a tal punto que a menos de un mes de la definición prevista no hay acuerdo sobre cuándo ni cómo hacer las encuestas entre el grupo que respalda a la exministra de Vivienda y Hábitat, Soledad Núñez (Partido Democrático Progresista con respaldo liberal, entre otros) y el de la diputada opositora Johanna Ortega (Partido País Solidario, apoyada por Yo Creo y otros).

Al ser consultada al respecto la diputada Ortega, ella intentó poner paños fríos a la situación. Sin embargo, reconoció que existen ciertos desacuerdos que esperan resolver la próxima semana, de lo contrario, podría complicarse el acuerdo “Juntos por Asunción” por una candidatura opositora única en Capital.

Entre los principales puntos de desacuerdo que mencionó citó la fecha de realización de las encuestas y la cantidad de personas encuestadoras.

“El equipo de la otra candidata (Núñez) propuso la semana pasada una tercera encuestadora, nosotros creemos que eso puede dificultar un poco más pero estamos evaluando con nuestro equipo y las definiciones y delineamientos de esa encuesta siguen en ese debate de la mesa técnica”, comentó Ortega sobre el último punto.

Núñez se encuentra en etapa de puerperio tras dar a luz a su primogénita, sin embargo, su equipo político sería del criterio de adelantar las encuestas para mediados de febrero, mientras que Ortega es del criterio de hacerlo a finales de ese segundo mes del año.

“También sobre la fecha (hay debate). Nosotros creemos que hay que respetar esto que se habló de la última semana de febrero y entonces, en esa última semana hacer esa toma de muestras, y bueno, todo ese debate se está haciendo en una mesa técnica, que luego va a traer a una mesa más política para que tomemos una definición”, señaló.

Febrero, fecha para definir a candidata en Asunción

Al ser insistida sobre un plazo límite que se hayan puesto ambos sectores para tomar una decisión, Ortega dijo que espera que sea ya la próxima semana, en un espacio político.

“El acuerdo inicial habla de (hacer la encuesta) la última semana de febrero. La semana pasada hubo una reunión, esta semana se tiene que hacer una nueva, y probablemente la próxima semana ya se convoca a una mesa más política para tomar una decisión al respecto, en eso estamos avanzando”, insistió.

Otro aspecto que también estaría en debate es sobre cómo y dónde hacer las encuestas, ya que aunque el convenio “Juntos por Asunción” estableció algunos parámetros generales, dejó en manos de los candidatos aspectos específicos.

“Ese primer ‘acuerdo’ habla de que la metodología (para definir la candidata) sea la encuesta con 1.500 muestras, pero la mesa técnica y los representantes que tenemos ambas candidatas, ahí es lo que están profundizando los detalles: de la forma del muestreo, la metodología, la forma en que se van a distribuir, también el trabajo entre distintas encuestadoras, si van a ser una empresa, dos empresas, etc”, dijo Ortega.

Este es otro pico de “tensiones” en lo que parece una montaña rusa, de cara a tener una candidata única opositora, ya que anteriormente ya movió el avispero el apoyo del líder de Yo Creo, Miguel Prieto, a Ortega, luego de que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) apoyara a Prieto para la victoria de Daniel Pereira Mujica (Yo Creo) en la elección de intendente de Ciudad del Este.

El PLRA, junto a otros partidos importantes como Patria Querida, apoya a Núñez, mientras que Ortega está respaldada principalmente por referentes como Prieto y la exsenadora (expulsada por el cartismo) Kattya González, entre otros.

Algunos desistieron de pugnar

El acuerdo político Unidos por Asunción se formó en diciembre del año pasado entre unas 16 agrupaciones políticas y originalmente tenía a 4 candidatos pugnando por la chapa, de los cuales ahora solo quedan 2: Johanna Ortega (PPS) y Soledad Núñez (PDP).

Antes del convenio, el concejal patriaqueridista Álvaro Grau “descabalgó” en favor de Núñez y luego hizo lo mismo el liberal Agustín Saguier. En el acuerdo firmado también estaban como aspirantes Arlene Aquino (Cruzada Nacional) y Rodrigo “Bukele’i” Franco (PDC), pero ambos se apartaron.