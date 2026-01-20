¿Carnaval al son de HC?: Justicia cómplice alienta a Nenecho a ser candidato, dicen

El exintendente de Asunción, el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien renunció antes de ser echado tras un lapidario proceso de intervención a su gestión, está de vuelta en campaña para tratar de ser concejal municipal, tal como se lo vio el fin de semana bailando “La vida es un carnaval” de Celia Cruz, en el Bañado, lo cual es posible gracias a la “impunidad” que le garantiza el cartismo, consideran colorados disidentes y opositores.

El diputado Centurión dijo que no solo “Nenecho” en beneficiario del blindaje cartista sino que hay varios otros casos, como por ejemplo el de Óscar Venancio “Ñoño” Núñez, exgobernador de Presidente Hayes y hermano del presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, quien pese a ser condenado a 11 años de prisión (en primera instancia) está campante en su casa.

“Es el sistema de justicia que en forma permanente se arrodilla al poder político. En este caso, si uno quiere impunidad, tiene que pertenecer al oficialismo político y cuando uno está en el oficialismo (cartismo) lastimosamente causas penales quedan impunes, tenemos el claro ejemplo que creo que está por prescribir, la causa del exgobernador de Presidente Hayes (Ñoño Núñez)”, dijo Centurión.

Acotó que por eso insisten tanto en que las instituciones funcionen, o si no se genera esta “corrupción rampante” e impunidad que existe en este gobierno.

Agregó que desconoce por qué sector se podría candidatar “Nenecho”, ya que considera que el cartismo hoy tiene dos precandidatos, haciendo referencia al oficial, Camilo Pérez y al “extraoficial” senador Arnaldo Samaniego (ANR, Causa Republicana).

“Yo tengo entendido que hay dos frentes promocionados por el oficialismo y quizá en uno de ellos estaría su candidatura”, dijo y aseguró que al menos en su lista no ingresaría jamás Nenecho.

“Primero, no me va a llamar, porque él es cartista, pero si por ahí se golpea la cabeza y me llama, le voy a decir que no tiene lugar en mi lista y que mi recomendación para él sería que se dedique a aclarar las graves acusaciones que pesan sobre su administración por hechos de corrupción y que hoy están en el Ministerio Público”, refirió.

Justicia, parte de la “comparsa”

El diputado Raúl Benítez (independiente), uno de los mayores críticos de Nenecho durante la intervención a su gestión aprobada por los diputados, repudió la posibilidad de que aquel vuelva a candidatarse y remarcó que es por culpa de una justicia complaciente y un cartismo que regala impunidad.

“El carnaval en el que hoy vemos a Nenecho Rodríguez es un carnaval no solamente de él, sino uno que se vive a nivel de la justicia. Evidentemente acá hubo un pacto de encubrimiento cuando salió de la municipalidad”, dijo.

Agregó que esta práctica es común en el cartismo, y como ejemplo citó el caso del exdiputado Orlando Arévalo, a quien habrían presionado para que deje su banca, pero a cambio de que no avance el proceso penal abierto en su contra por una serie de denuncias.

“ El cartismo a veces, ante una ‘emergencia’ te dice: Bueno, andate, pero te doy en tu mochila la seguridad de la impunidad, porque tenemos la Fiscalía, tenemos el Jurado (de Enjuiciamiento de Magistrados), elegimos jueces, hacemos lo que queremos y te liberamos. Ahora, no haces lo que queremos y te perseguimos”, dijo Benítez.

El mismo cree que en el caso de Nenecho ocurre esto, le dieron la impunidad y en el “combo” incluyeron a los “nuevos administradores” de la Comuna -que son del mismo equipo cartista-. En tal sentido expresó que lo único que hizo con la designación del intendente Luis Bello (ANR, HC) fue elegir “el nombre de la persona que va a cubrir los agujeros que dejó Nenecho Rodríguez”.

Cartismo sigue avalando a Nenecho

El diputado cartista por Asunción José Rodríguez dijo ayer sobre Óscar “Nenecho” Rodríguez que “está en todo su derecho de candidatarse a concejal”, ya que “no tienen ninguna condena penal”.

Sostuvo que si bien no forma parte del Comando de Honor Colorado, sabe que pidió ser parte de la lista de HC para la concejalía sin importar el número de orden, pero no tiene aún la confirmación si efectivamente será incluido.