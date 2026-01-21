Embajador taiwanés dice que la influencia china en Paraguay es “débil y sin proyectos reales”

El embajador de la República de China (Taiwán) en Paraguay, José Chih-Cheng Han, aseguró que la influencia de China en el país es “débil”, carece de proyectos tangibles y responde únicamente a un objetivo geopolítico: desplazar a Taiwán del escenario diplomático paraguayo.

Durante una entrevista con ABC TV, el diplomático, quien se despedirá próximamente del país tras más de cinco años de misión, sostuvo que el lobby chino no apunta al desarrollo de Paraguay, sino a debilitar la presencia taiwanesa.

“El objetivo no es Paraguay, es contra Taiwán. No hay ningún proyecto concreto que demuestre que a China realmente le importa este país”, afirmó.

Fin de misión en Paraguay

Han anunció que dejará el cargo a finales de febrero o inicios de marzo, tras haber cumplido cinco años y ocho meses como embajador en Asunción.

“Soy diplomático de carrera y esto es una rotación. Me voy con muchos amigos hechos en Paraguay”, expresó. Agregó que su nuevo destino estará vinculado al área de América Latina dentro del servicio exterior taiwanés.

Auge y repliegue del lobby chino

El embajador señaló que la presión china se intensificó durante la pandemia, especialmente en 2021, en medio de la crisis por las vacunas contra el Covid-19.

“Ahí se notó un auge muy fuerte del lobby chino. Después se calmó un poco, pero ahora se está levantando otra vez”, explicó.

Indicó que esta presión no es exclusiva de Paraguay. “En todo el mundo, incluso donde no hay relaciones diplomáticas con Taiwán, China presiona para que salga aunque sea una oficina comercial taiwanesa”, afirmó.

“Discurso pobre y lleno de ilusiones”

Han sostuvo que el discurso chino en Paraguay es cada vez más visible, pero también más vacío. “Vemos que hay más actores políticos repitiendo el discurso chino. Pero ese discurso es muy pobre, porque solo pintan ilusiones. No hay nada concreto”, señaló.

Según el diplomático, Beijing condiciona cualquier acercamiento real a que Paraguay rompa primero relaciones con Taiwán. “Solo ofrecen ilusiones. Dicen que primero tiene que salir Taiwán y después recién conversar”, añadió.

El embajador también advirtió que China utiliza fake news y campañas de desinformación como parte de su estrategia de presión. “China ataca con desinformación e incluso trata de influir en procesos de campaña política. Eso también pasa dentro de Taiwán”, denunció.

Subrayó que los adversarios de Taiwán “no son democráticos”, pero se aprovechan de los beneficios de los sistemas democráticos para perjudicarlo.

Paraguay, clave para Estados Unidos

Han sostuvo además que la relación entre Paraguay y Taiwán también influye en el interés estratégico de Estados Unidos en el país.

“Se puede deducir que para Estados Unidos, Paraguay es importante, y una de las principales razones es porque no está China y sí está Taiwán presente diplomáticamente”, afirmó.

El diplomático reiteró que la cooperación taiwanesa con Paraguay es concreta y verificable, a diferencia de las promesas chinas.

“Nosotros trabajamos con proyectos reales, cooperación técnica y resultados. Eso es lo que demuestra quién es un socio verdadero”, concluyó.