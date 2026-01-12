De la exportación de carne récord a la inversión industrial con Taiwán

El Embajador de Taiwán en Paraguay, José Han, aseguró en entrevista a ABC que la relación entre ambos países hoy evoluciona hacia un modelo de “beneficio mutuo”, en el que Paraguay aporta su potencial productivo, energético y humano, mientras Taiwán acompaña con inversiones, tecnología y acceso a mercados estratégicos.

Uno de los principales pilares de la relación bilateral es el comercio, especialmente a través de las exportaciones de carne bovina y porcina paraguaya al mercado taiwanés. El diplomático señaló que los envíos alcanzaron niveles récord, consolidando a nuestro país como un proveedor estratégico de alimentos de alta calidad.

Mercado exigente

“Taiwán es un mercado exigente desde el punto de vista sanitario y de calidad, por lo que el desempeño paraguayo representa una validación internacional de su sistema productivo. Actualmente, la carne bovina, porcina y diversos productos agrícolas paraguayos ya gozan de acceso al mercado taiwanés con arancel cero”, contó.

Entre los logros económicos y comerciales, se resalta que las exportaciones de productos cárnicos paraguayos a la nación asiática mostraron un desempeño excepcional el año pasado. El valor de las exportaciones de carne bovina y porcina registró un sólido crecimiento del 48% y 70%, respectivamente, frente a 2024, manifestó Han.

Asimismo el monto total anual de las exportaciones cárnicas superó los US$ 370 millones, lo que no sólo marca un “récord histórico”, sino que también resalta la posición estratégica de Taiwán como mercado clave para los productos cárnicos paraguayos de alta calidad.

“Con la habilitación progresiva de nuevos frigoríficos para exportar a Taiwán, la capacidad de producción se liberará aún más. Asimismo, se ampliará la base comercial mediante el acceso de nuevos rubros, como la carne aviar y la lengua bovina”, detalló.

En ese sentido, adelantó que existe margen para seguir cooperando en esta área como en la cadena de procesamiento industrial, incentivando a las empresas taiwanesas a establecer centros de procesamiento cárnico en Paraguay.

De esa manera combinar la tecnología alimentaria taiwanesa para desarrollar productos cocidos, platos preparados y snacks (como carne seca), lo que permitirá, de acuerdo con Han, la transición de la exportación de materia prima hacia una transformación industrial con valor agregado.

Del comercio a la inversión industrial

Más allá del sector cárnico, Taiwán apunta a profundizar su presencia en Paraguay a través de la inversión industrial. Aprovechando el régimen de maquila, la energía eléctrica competitiva y las ventajas impositivas, se busca atraer empresas taiwanesas para la instalación de fábricas de textiles, buses eléctricos y ensamblaje de componentes electrónicos, citó.

El objetivo, según Han es que Paraguay no solo exporte materia prima, sino que se consolide como centro de producción regional, con acceso preferencial a los mercados de Brasil y Argentina bajo el origen Mercosur.

En ese marco, el Plan de Dinamización del Parque Tecnológico Inteligente Taiwán–Paraguay se presenta como la plataforma central para atraer inversiones y desarrollar encadenamientos productivos en sectores estratégicos.

Afirmó que este proyecto de reactivación es la plataforma central para profundizar la cooperación industrial. Mediante la introducción de la experiencia de la nación asiática en el desarrollo de parques industriales y soluciones avanzadas de TIC y 5G, se busca atraer la inversión de empresas taiwanesas.

“El objetivo es impulsar el establecimiento de fábricas en sectores como el textil y confección, buses eléctricos y mobiliario para estadios (asientos), logrando un vínculo profundo entre las industrias competitivas de Taiwán y los recursos locales de Paraguay”, adelantó.

Proyecto Piloto de Buses Eléctricos

Los buses eléctricos donados por Taiwán iniciaron sus operaciones de prueba en Asunción el pasado 15 de diciembre. Para el embajador esto simboliza la expansión de la cooperación bilateral desde el sector agropecuario hacia los ámbitos de transporte verde de alta tecnología, representando un modelo para la modernización industrial del Paraguay.

Impacto del segundo grado de inversión

La reciente obtención del grado de inversión por parte de Paraguay también fue destacada como un factor decisivo. Comentó que la Embajada informó de inmediato esta noticia a su gobierno, aunque por el momento no cuentan con la reacción oficial de los empresarios, consideró que este hito presenta varias ventajas.

En esa línea, señaló que para los empresarios taiwaneses, esto significa una reducción significativa de los riesgos políticos y cambiarios al invertir en el país. Más importante aún, facilita que las empresas obtengan mejores condiciones de financiamiento en los mercados financieros internacionales, reduciendo las barreras financieras para inversiones industriales de gran escala, como la instalación de fábricas.

Además, la transición del comercio hacia la inversión, subrayó que en el pasado, muchos empresarios taiwaneses veían a Paraguay principalmente como un socio comercial, pero ahora cada vez más inversores lo consideran como un centro de producción ideal.

“El estatus de grado de inversión demuestra la firmeza del gobierno paraguayo en su disciplina fiscal, lo que incentiva a las grandes empresas taiwanesas con solidez de capital (como las de ensamblaje electrónico y cadenas de suministro de energía verde) a realizar inversiones estratégicas a largo plazo, con proyecciones de más de 10 años”, concluyó.