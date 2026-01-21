“Los gobiernos liberales jamás utilizaron el presupuesto público para secuestrar, torturar y desaparecer ciudadanos”, afirma Academia Liberal de Historia

“Los gobiernos liberales jamás utilizaron el presupuesto público para secuestrar, torturar y desaparecer ciudadanos en centros de detención clandestinos. Ignorar las evidencias de la Comisión de Verdad y Justicia no es una opinión, es una claudicación científica que lo inhabilita para liderar un ente de acreditación académica”, aseveraron en la citada academia en un comunicado.

La reacción surge después que Duarte Penayo, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), en una entrevista radial, reivindicara la figura del dictador Alfredo Stroessner con frases como “Fue un presidente constitucional”, “mató menos que los gobiernos liberales” y “(la dictadura) fue benigna en materia de muerte”.

En un comunicado difundido por el PLRA y firmado por el M.Sc. Arq. Carlos Eduardo Ruiz-Schaerer, miembro de la Academia Liberal de Historia, los liberales acusaron a Duarte Penayo de dar temerarias declaraciones, mentiras históricas y una apología a un régimen dictatorial.

Eligio Ayala y la Defensa del Chaco

Sostienen que se busca usar “la mentira como política de Estado” ya que Duarte Penayo miente deliberadamente al calificar de “inestable” al periodo liberal e ignorar, “con una ceguera técnica alarmante”, las presidencias de estadistas como Eduardo Schaerer, Manuel Franco, Eligio Ayala, José P. Guggiari, Eusebio Ayala y otros, quienes gobernaron bajo el imperio de la ley y la estabilidad”.

Recalcan que fue precisamente esa “solidez institucional” la que permitió al Paraguay organizar la logística, la economía y la defensa nacional para alcanzar la Victoria en la Guerra del Chaco, “un logro de planificación estatal imposible de alcanzar en la anarquía que el Sr. Duarte Penayo pretende inventar”.

Los liberales también acusaron al hijo de Nicanor Duarte Frutos de “negacionismo y aberración científica”. Afirman que es inaceptable que quien debe velar por la calidad de la educación superior equipare los caídos en enfrentamientos civiles de inicios de siglo con el exterminio sistemático y el terrorismo de Estado del stronismo.

“El Paraguay que mira al futuro no puede permitir que sus instituciones sean utilizadas para retroceder a la oscuridad del pensamiento único y la mentira institucionalizada”, finalizaron.