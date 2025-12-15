US$ 28 millones: Bello pondrá tributos de asuncenos como garantía de pago de préstamo

Luis Bello (ANR- cartista), intendente de Asunción, busca la aprobación del préstamo por “déficit temporal de caja” de G. 184.000 millones (US$ 28 millones) en la próxima sesión de la Junta Municipal. Con ello, pretende entregar los tributos de los contribuyentes asuncenos como garantía de su pago.

El crédito es ofrecido en conjunto por cuatro entidades financieras: GNB y Continental, por G. 75.000 millones cada uno, Basa, por G. 30.000 millones y Financiera Paraguayo Japonesa, por G. 4.000 millones.

Lea más: Junta de Asunción trataría pedido de préstamo de Bello el miércoles, anuncian

De aprobarse en las condiciones solicitadas por Bello, a partir de 1 de enero de 2026, los bancos podrán debitar “diariamente de las cuentas recaudadoras” que la comuna establezca, hasta “el 100 % de los montos acreditados”, hasta completar “el monto de las cuotas, incluyendo capital, intereses y demás conceptos accesorios”.

El plazo de pago del préstamo es de apenas 60 días. La primera cuota, por G. 58.876 millones, vencerá el 30 de enero y la segunda, con fecha tope el 27 de febrero, asciende a G. 130.212 millones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Destino del dinero

De los G. 184.000 millones prestados, G. 56.498 millones irán al pago de deudas con los mismos bancos que hoy otorgan el préstamo y G. 15.123 millones al pago de intereses vencidos de los bonos. Ambas, herencias del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Del saldo restante, G. 51.650 millones irán al pago de aguinaldo de funcionarios: G. 16.540 millones a la Caja Municipal; G. 31.500 millones al pago a proveedores y el resto al pago de otros compromisos.

Inminente aprobación

El concejal Miguel Sosa (ANR-cartista), confirmó que el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, que preside, fue remitido ayer lunes a la presidencia de la Junta Municipal para su ingreso y que será tratado el miércoles en sesión ordinaria.

Lea más: US$ 28 millones: Junta dio entrada a pedido de préstamo de Bello para pagar aguinaldos

El oficialismo cuenta con los votos para aprobarlo.

Préstamo ilegal

El préstamo fue calificado de ilegal por exconcejales de Asunción, que señalaron que no cumplía con las características de un déficit temporal de caja.

Lea más: Asunción: Declararon so’o penúltima sesión de la Junta para ir a negociar préstamo

Concejales de la oposición, criticaron la iniciativa por mantener el mismo esquema de endeudamiento de la administración anterior.

Humberto Blasco (PLRA), concejal, dijo que de aprobarse en estas condiciones, el préstamo generaría “estrés” en las finanzas y significará dificultades para honrar otros compromisos.