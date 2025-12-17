Junta aprueba préstamo: asuncenos pagarán G. 3,5 millones por hora, solo por intereses

Con 14 votos de concejales colorados, la Junta Municipal de Asunción aprobó este miércoles, en sesión ordinaria, el préstamo de G. 184.000 millones pedido por el intendente, Luis Bello (ANR- cartista). El dinero será para pagar aguinaldos y deudas heredadas del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista).

Nueve cartistas: Juan C. Ozorio, Marcelo Centurión, Nasser Esgaib, Mariano Cáceres, René Calonga, Karina Acuña, Javier Pintos, César Escobar y Miguel Sosa; y cinco disidentes: Juan J. Arnold, Jesús Lara, Daniel Ortiz, Carlos González y Arturo Almirón (presidente), votaron a favor de aprobar el crédito.

Lea más: US$ 28 millones: Bello pondrá tributos de asuncenos como garantía de pago de préstamo

Cinco concejales liberales: Augusto Wagner, Ramón Ortiz, Fiorella Forestieri, Humberto Blasco y Félix Ayala, y la colorada Rosanna Rolón votaron por prestar la mitad del monto solicitado y eliminar el fideicomiso sobre los tributos como garantía de pago. Patria Querida votó por el rechazo del préstamo.

Millonarios intereses

La oposición criticó el alto costo financiero que el préstamo tendría para la comuna. En apenas 60 días, se deberán pagar más de G. 5.000 millones, solo en intereses, lo que significa más de G. 3.500.000 por hora, que se abonarán con tributos.

Humberto Blasco (PLRA) pidió priorizar cuestiones urgentes y legalmente ineludibles como el aguinaldo, las transferencias a la Caja Municipal, intereses de los bonos y la prestación de servicios, y diferir otros compromisos hasta febrero próximo cuando la recaudación sea mayor, pero no contó con los votos. Vaticinó que Bello pedirá un nuevo préstamo a mediados de 2026, y será “el primer intendente que va a hacer dos préstamos a corto plazo”.

Lea más: Asunción: Bello busca vigilar a contribuyentes con drones para mejorar recaudación

El intendente Bello presentó una semana atrás el pedido de préstamo con el que quiere pagar además deudas dejadas por Rodríguez con entidades financieras y proveedores, entre otros. El crédito será otorgado por cuatro entidades financieras con un fideicomiso sobre los tributos -que serán descontados día a día, desde el 1 de enero- como garantía de pago.

Blasco agregó que la “prenda” sobre los tributos está prohibida por la Ley 3966, Orgánica Municipal. Exconcejales capitalinos habían advertido que el crédito no cumplía con las condiciones de un déficit temporal de caja.

Así votaron los concejales

A favor del préstamo (14)

1. Juan Carlos Ozorio (ANR-HC)

2. Marcelo Centurión (ANR-HC)

3. Nasser Esgaib (ANR-HC)

4. Mariano Cáceres (ANR-HC)

5. René Calonga (ANR-HC)

6. Karina Acuña (ANR-HC)

7. Javier Pintos (ANR-HC)

8. César “Ceres” Escobar (ANR-HC)

9. Miguel Sosa (ANR-HC)

10. Juan José Arnold (ANR-disidente)

11. Arturo Almirón (ANR-disidente)

12. Jesús Lara (ANR-disidente)

13. Daniel Ortiz (ANR-disidente)

14. Carlos González (ANR-disidente)

En contra del préstamo (4)

1. Pablo Callizo (PPQ)

2. Paulina Serrano (PPQ)

3. Álvaro Grau (PPQ)

4. Jazmín Galeano (PPQ)

A favor del préstamo con modificación:

recorte de 50% y sin garantía fiduciaria (6)

1. Augusto Wagner (PLRA)

2. Ramón Ortiz (PLRA)

3. Fiorella Forestieri (PLRA)

4. Humberto Blasco (PLRA)

5. Félix Ayala (PLRA)

6. Rosanna Rolón (ANR-independiente)