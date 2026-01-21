Peña parte a Suiza para la firma de la Paz y entablar relaciones con grupos empresariales

El presidente de la República, Santiago Peña, informó que este miércoles viajará a la ciudad de Davos, Suiza, para participar de la firma de la Paz, a invitación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario, quien estaría retornando al país el viernes por la mañana, señaló que no tenía previsto este viaje, pero aprovechará la ocasión para mantener reuniones con grupos de empresarios interesados en invertir en Paraguay.

“Es el Foro Económico Mundial y es un lugar donde asisten diferentes líderes empresariales y políticos. Yo originalmente no tenía planeado ir, pero recibimos la invitación del presidente Trump para ser fundadores de este Consejo de la Paz”, explicó Peña.

Seguido, el mandatario comentó: “Nosotros estamos en este Foro no por el caudal económico que tiene el Paraguay, no por el caudal militar que tiene el Paraguay, sino por nuestra capacidad de poder articular, de poder colaborar activamente en una diplomacia presidencial”.

“También vamos a estar hablando con muchos empresarios que están interesados en América Latina y en Paraguay. Estaremos de vuelta el viernes por la mañana”, finalizó.