Poder Judicial sostiene que la causa de Óscar “Ñoño” Núñez sigue en trámite y no está paralizada

La Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, aclaró este miércoles que la causa contra el exgobernador de Presidente Hayes, Óscar Venancio “Ñoño” Núñez, no se encuentra paralizada por inacción, sino que continúa su tramitación dentro del procedimiento legal de integración del Tribunal de Apelaciones.

Esta precisión fue realizada luego de la denuncia de la activista anticorrupción María Esther Roa, quien advirtió que Núñez podría quedar impune pese a haber sido condenado en primera instancia a 11 años de cárcel por el desvío de G. 42.500 millones.

¿Qué dice la Corte?

En su comunicado, se informó que la causa “Óscar Venancio Núñez y otros s/ Lesión de Confianza y otros”, N° 30/14 y N° 74/14, se encuentra actualmente en etapa de integración del Tribunal de Apelaciones, conforme al procedimiento legal previsto para situaciones excepcionales.

Explicó que este mecanismo se activa cuando los magistrados competentes ya intervinieron previamente en el expediente o se excusaron por causales legales, lo que obliga a completar la integración del órgano jurisdiccional para garantizar la validez del trámite.

“El proceso de integración se encuentra debidamente documentado y en curso, y responde a las reglas legales y administrativas vigentes”, señala el comunicado.

La Corte subrayó que su intervención en esta etapa no es discrecional ni implica una valoración sobre el fondo de la causa, sino el cumplimiento del mecanismo legal previsto para asegurar la prosecución del proceso.

Asimismo, aclaró que el expediente no obra en sede de la Corte Suprema de Justicia, sino que se encuentra en el marco del proceso de integración del Tribunal de Apelaciones competente.

“En consecuencia, la causa no se encuentra paralizada por inacción, sino que continúa su tramitación dentro del procedimiento de integración que la ley establece como condición necesaria para su resolución”, puntualizó.

¿Qué dijo Esther Roa?

La activista María Esther Roa recordó que la imputación contra Núñez fue presentada el 10 de marzo de 2014 y que el sistema judicial tardó 9 años, 9 meses y 4 días en dictar sentencia en primera instancia. El juicio oral culminó el 14 de diciembre de 2023, con la condena a 11 años de prisión.

Añadió que la apelación especial planteada por la defensa fue interpuesta el 8 de enero de 2024 y que, pese al tiempo transcurrido, el Tribunal de Apelación Multifueros de Villa Hayes aún no se integró para resolver el recurso.

Si bien la Corte confirmó a los camaristas Jazmín Ortiz, María Elena Meza y Carlos Escobar, este último fue trasladado a la Circunscripción de la Capital, por lo que el tribunal debe completarse con otro magistrado.

En su pronunciamiento, el Poder Judicial reafirmó su compromiso con la independencia judicial, el respeto al debido proceso y la transparencia, dentro del marco de la Constitución Nacional y las leyes vigentes.