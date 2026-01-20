Advierten sobre posible impunidad de Ñoño Núñez en causa por “tragada” de G. 42.500 millones

“EL ROBO DE MÁS G. 42 MIL MILLONES VA A QUEDAR IMPUNE”, es el título de la denuncia realizada en redes sociales por la Abg. María Esther Roa, integrante de “Somos Anticorrupción Paraguay” y de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, en relación a la causa contra Óscar “Ñoño” Núñez, ex gobernador de Presidente Hayes condenado a 11 años de cárcel por lesión de confianza y administración en provecho propio.

En su denuncia Roa recuerda que la imputación fue presentada el 10 de marzo de 2014 y que el sistema judicial tardó 9 años, 9 meses y 4 días para dictar una sentencia en primera instancia, teniendo en cuenta que el juicio oral finalizó el 14 de diciembre de 2023, con la condena a 11 años de prisión para Ñoño Núñez.

Lea más: “Ñoño” Núñez, condenado a 11 años de cárcel y es enviado directo a prisión

Agrega que la apelación especial planteada por la defensa en contra la condena fue interpuesta el 8 de enero de 2024, es decir hace más 2 años; sin embargo el Tribunal de Apelación Multifueros de Villa Hayes sigue sin integrarse para resolver el recurso. Si bien la Corte Suprema de Justicia confirmó a los camaristas Jazmín Ortiz, María Elena Meza y Carlos Escobar; este último fue trasladado a la Circunscripción de la Capital, por lo que el tribunal de alzada debe integrarse con otro magistrado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La letrada resalta que esta situación está paralizando el proceso y “empujándolo peligrosamente hacia la impunidad por prescripción. Esta mora no es casual: es una decisión criminal por omisión de los ministros de la Corte, que carecen de una política institucional para enviar un mensaje claro a los corruptos”, puntualiza Roa en su denuncia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fiscalía pidió confirmar condena de Ñoño

El 14 de diciembre de 2023 Óscar Venancio Núñez Giménez, hermano del presidente del Congreso Basilio “Bachi” Núñez, fue condenado a 11 años de cárcel e inhabilitado para ocupar cargos en la función pública por otros 10 años, por el desvío de G. 42.500 millones. El mismo fue enviado inmediatamente a la cárcel militar de Viñas Cué, pero en diciembre de 2024 obtuvo el arresto domiciliario bajo una fianza superior a los G. 42.500 millones.

Lea más: Arresto de Ñoño Núñez genera repudio ciudadano por “tufo a impunidad”

En el recurso de apelación la defensa de “Ñoño” Núñez calificó como “deficiente” la determinación de la pena a 11 años de cárcel y que la argumentación del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Elsa García (presidenta), Cándida Fleitas y Claudia Criscioni (actualmente camarista) hacen lucir con claridad una equivocada determinación de la sanción, además de una interpretación en perjuicio del político colorado.

Sobre este punto, el fiscal anticorrupción Luis Said contestó que los jueces analizaron cada una de las circunstancias que se establecen en el artículo 65 del Código Penal para dictar la sanción impuesta, por lo que consideró que lo alegado es “improcedente”.

El agente fiscal solicitó a la Cámara que ratifique la pena a 11 años de cárcel para “Ñoño” y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por otros 10 años; así como las condenas del también ex gobernador Emigdio Benítez (7 años y seis meses), Edulfo Verón (6 años), Nancy Núñez (5 años) y Raúl Delgado a 3 años de prisión.

Lea más: El condenado por corrupción Ñoño Núñez organiza ostentosas fiestas

Apelación de Ñoño, en feudo del “clan Núñez”

En setiembre de 2024 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conformada por los ministros María Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Víctor Ríos, con los votos en mayoría de estos últimos, declaró competente al Tribunal de Apelaciones Multifueros de la Circunscripción de Presidente Hayes para resolver en relación a la apelación planteada por la defensa de Ñoño Núñez.

La ministra María Carolina Llanes (preopinante), sostuvo que se debe tener consideración a las reglas de la Acordada N° 1.406/2020 y, en base a lo que esta dispone, se debía declarar la competencia del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado.

Sin embargo, el ministro Luis María Benítez Riera describió que el Tribunal de Apelaciones Multifueros de Presidente Hayes intervino en la presente causa penal contra Óscar “Ñoño” Núñez, dictando varios autos interlocutorios entre los años 2014 y 2019. En tal sentido, y basándose también en la Acordada N° 1406/2020, sostuvo que el tribunal que intervino previamente en el caso mantiene competencia.

Lea más: Fiscalía pide confirmar condena a 11 años de cárcel para “Ñoño” Núñez

Al voto de Benítez Riera se adhirió el ministro Víctor Ríos, declarando así que el del Tribunal de Apelaciones Multifueros de Presidente Hayes, feudo del exgobernador cartista condenado por el desvío de G. 42.500 millones, es competente para resolver las apelaciones planteadas.