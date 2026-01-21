Tensión entre cartistas en Concepción va en aumento

La capital departamental fue recuperada en las elecciones municipales de 2021 tras 25 años de dominio liberal, sin embargo, los tres referentes colorados de Concepción están en una encarnizada disputa por ubicar a sus apadrinados y con eso se aleja la “candidatura única” de Honor Colorado.

En tanto que la oposición ya confirmó al exintendente Alejandro “Tati” Urbieta (PLRA) como precandidato único a las próximas elecciones municipales previstas para el 4 de octubre.

En las últimas semanas, la diputada Virina Villanueva (ANR-HC) inició una fuerte oposición frente al poder que viene consolidando la gobernadora de Concepción, Liz Meza, quien fue candidata bajo la carpa de Fuerza Republicana, pero una vez en el poder se acomodó rápidamente en el cartismo.

Esto molestó a la diputada Villanueva, quien es cartista “de primera hora” y se siente “ninguneada”, pues su candidato a intendente de Concepción, el concejal Silvio Ayala, sería la “opción B” de Honor Colorado.

Mientras que la opción principal y que tiene la bendición del Comando Nacional de Honor Colorado es apoyar la campaña por la reelección del intendente Bernardo “Berni” Villalba (ANR-HC), quien cuenta con el apoyo de la gobernadora Liz Meza.

Las movidas en Arturo Urbieta en Concepción

En medio de la discusión política se posiciona el diputado Arturo Urbieta, quien estaría negociando con ambos candidatos para ubicar en la lista de concejalía a sus recomendados a cambio de apoyo pleno.

Al no confirmarse la candidatura única del cartismo, la diputada Villanueva estaría analizando alejarse de Honor Colorado; aunque durante el 2025 también amenazó con salir de la bancada cartista de la Cámara Baja, pero tras una conversación con Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, se desactivó la fuga.

La disidencia colorada de la ciudad de Concepción aún no dio nombres de un eventual candidato hasta la fecha.

En tanto, el liberal Alejandro “Tati” Urbieta –quien ya ocupó el cargo dos periodos– está fortaleciendo su candidatura para que el PLRA recupere la capital del primer departamento.