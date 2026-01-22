Hijo de Nicanor habría tratado a la Virgen María de “pionera sacra de la zoofilia” en un poema

En 2007 Nicanor Duarte Frutos, vinculado a la Iglesia evangélica Raíces, era el saliente Presidente de la República en abierta campaña por una inconstitucional reelección presidencial y mantenía un abierto conflicto con la Iglesia Católica a cuyos dirigentes calificaba de fariseos.

En julio ese mismo año y según publicaciones de nuestro medio, su hijo José Fernando, hoy titular de la ANEAES, firmó una poesía con el seudónimo de Luca Ferjo, en que denigraba la figura de la Virgen María, lo cual motivó reacciones en diversos ámbitos.

Lea más: Poesía del hijo de Nicanor ofende la fe del pueblo, según pai Páez

El poema apareció en la dirección poesiasnob.blogspot.com/; pero fue retirado por algunas horas, sin embargo, volvió con algunas modificaciones, pero aun así mantenía algunas frases que para los católicos resultaban ofensivas por el trato dado a uno de los grandes símbolos de su fe, la Virgen María, a la que consideran mediadora ante Jesús.

Algunos párrafos de la poesía escrita por José Fernando, quien se formó en un colegio de orientación católica, decían:

“La inocencia de ella

suponer que de la pureza y una paloma

el engendro sería solo impotencia

Y sin embargo, la Virgen estuvo encinta

de una palomita crucificada

por las manos sucias de Pilatos

Todo mientras

José trabajaba la madera espesa

sin sospechar nunca de esas plumas

traviesas...”.

Varios dirigentes de la Iglesia Católica, entre ellos el padre Benito Páez, párroco de la Recoleta, calificó en su momento el escrito como como una ofensa a la fe de todo un pueblo.