Esgaib menciona a del Puerto como posible sucesor de Rocío Abed

Rocío Abed de Zacarías detalló en sus redes que oficializó la solicitud del permiso y dejará de ser líder de la bancada de Honor Colorado. “Por razones académicas que requieren mayor dedicación y cuestiones políticas que precisan mayor presencia en mi querido Alto Paraná“, manifestó.
El diputado Yamil Esgaib fue consultado sobre esta decisión de su colega, a lo que señaló que tanto él como la bancada están de acuerdo, ya que lo hace para ayudar al equipo de Ciudad del Este.
“Yo creo que ellos están con la intención de recuperar el municipio de Ciudad del Este y para eso tienen que trabajar todos. Creo que el equipo le habrá solicitado que pida permiso y así tenga más tiempo para ayudar”, señaló el parlamentario.
Por otra parte, desmintió que esto se debiera a una crisis dentro del bloque cartista en Diputados. “Lo que está haciendo es pedir permiso. No hay ningún conflicto”.
“Realmente fue positivo (liderazgo de Abed). Todos le están deseando lo mejor y agradeciendo por el gran trabajo que hizo hasta el momento”, remarcó el legislador.
Ante la consulta de quién tomará el lugar dejado por la diputada Abed, Esgaib apuntó a Miguel del Puerto, destacando su experiencia y mayor capacidad de trabajo. “Yo apoyaría para que él tome en este momento el liderazgo de la bancada de Honor Colorado”.