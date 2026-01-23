Esgaib menciona a del Puerto como posible sucesor de Rocío Abed

La diputada Rocío Abed dejó de ser la líder de bancada de Honor Colorado y el legislador Yamil Esgaib indicó que Miguel del Puerto sería un buen sustituto por su liderazgo y capacidad de trabajo. Además, desmintió que exista algún conflicto dentro de la bancada y señaló que uno de los motivos de la diputada sería trabajar para recuperar Ciudad del Este.