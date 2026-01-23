Rocío Abed deja de ser líder de la bancada cartista: Este es el motivo

Rocío Abed de Zacarías detalló en sus redes que oficializó la solicitud del permiso y dejará de ser líder de la bancada de Honor Colorado. “Por razones académicas que requieren mayor dedicación y cuestiones políticas que precisan mayor presencia en mi querido Alto Paraná“, manifestó.

En su mensaje, agradeció “la confianza depositada” por el presidente de su movimiento, Horacio Cartes, el presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y Raúl Latorre, titular de Diputados.

Lea más: Video: Tras burla del cheesecake, clan ZI tira “Itaipú por la ventana” en mega farra

Afirmó que bajo su coordinación sus correligionarios tuvieron un “gran trabajo legislativo mancomunado y, a pesar de la heterogeneidad de los integrantes” y se mantuvieron “unidos y cohesionados, priorizando el interés general sobre los intereses particulares”.

“Ratifico mi compromiso de seguir aportando mi experiencia, conocimiento y todo lo que esté a mi alcance en apoyo al Gobierno y para beneficio de todos los paraguayos”, manifestó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La parlamentaria no detalló por cuánto tiempo sería su permiso, que se da en medio de los lanzamientos de precandidaturas que se están dando en todo el país para las elecciones municipales.

Lea más: Tensión en Ciudad del Este: incidentes entre colorados y oficialistas en local de votación