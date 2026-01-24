Alfaro confirma entrenamiento a puertas abiertas antes de viajar a Estados Unidos

En una entrevista otorgada a la Confederación Sudamericana de Fútbol, el entrenador de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, habló de su llegada a la Albirroja para las Eliminatorias, de lo que intentó y lo que se logró.

Además, confirmó que habrá un entrenamiento a puertas abiertas para despedir al equipo antes de partir a la competición.

“Honestamente, cuando yo llegué, lo único que quieria era agitar a los jugadores. Tratar de recuperar esas cosas que siempre los habían definido, pero jamás la dimension de que se iba a agitar un país”, señaló el seleccionador.

Y luego agregó: “Y hoy es un país que se ha agitado detrás de una selección”.

En otro momento, el DT señaló que su intención, en la previa del mundial, es hacer base aqui. “Antes de salir para Estados Unidos, entrenar unos días aquí en Asunción, para hacer un entrenamiento a puertas abiertas para que todo el pueblo de Paraguay pueda venir y que nosotros nos podamos abrazar simbólicamente con toda la gente”.

“La intención es hacerles sentir a ellos que lo que vamos a defender en Estados Unidos, México y Canadá, no solamente es la disputa de una Copa del Mundo, sino la historia de un país que clama por demostrar que está en pie”, concluyó.

La selección paraguaya se encuentra en el Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a Estados Unidos, Australia y el ganador del repechaje C de la UEFA (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo).

Sus tres partidos de la Fase de Grupos los disputará en California.