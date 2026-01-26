Tesãi adjudica un millonario llamado entre sospechas de direccionamiento

A través de la Fundación Tesãi, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a cargo de María Teresa Barán, adjudicó el pasado 21 de enero un contrato estimado en G. 2.600 millones a la empresa Gaesa SA para el equipamiento de los nuevos hospitales de Coronel Oviedo y Encarnación, eludiendo nuevamente los controles establecidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Cuestionado llamado

El proceso licitatorio se puso en marcha el 7 de enero de 2026, con la publicación de la convocatoria en el portal de la fundación. Tras un periodo de consultas habilitado entre el 8 y el 10 de enero, la recepción de ofertas físicas se realizó el 15 de enero en la sede administrativa de Ciudad del Este.

El análisis de las propuestas concluyó el 21 de enero con la elección de la empresa Gaesa SA, según lo confirmado a ABC por Derlis Gauto, director financiero de la fundación.

La empresa adjudicada está representada por Julio Bobadilla Sandoval y Óscar Bobadilla Galeano, según datos de la DNCP.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El llamado prevé adquirir equipos de videobroncoscopía, videomediastinoscopía, sets de toracoscopia y pleuroscopia, así como instrumentales quirúrgicos y sierras para esternotomía. Además, establece un anticipo del 50%, la entrega dentro de los 30 y 90 días y que los equipos tengan garantía de 12 meses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la etapa de consultas, los potenciales oferentes lanzaron duras advertencias sobre un posible direccionamiento en las especificaciones técnicas, particularmente en el ítem de videobroncoscopía.

Los interesados dijeron que exigir un canal de trabajo limitado estrictamente de 2,3 a 2,5 mm favorecía a un fabricante específico, sugiriendo ampliar el rango hasta 3,0 mm para fomentar la competencia, solicitud que no fue aceptada de forma abierta en el pliego.

Asimismo, se cuestionó la obligatoriedad de contar con una fuente de luz LED integrada al mango del equipo, una característica técnica que dejaba fuera a otros proveedores cuyas tecnologías no requieren dicha pieza integrada para funcionar.

Millonarias licitaciones

Desde agosto de 2023 a la fecha, este esquema de compras “salteando” a la DNCP ya adjudicó más de US$ 54.411.960 (G. 365.776 millones) a través de diferentes compras, incluso sin contar importantes llamados sin montos publicados.

Entre las adjudicaciones más voluminosas realizadas previamente bajo este mismo método figuran la compra de ambulancias para el SEME por G. 111.000 millones y equipos para el Hospital del Sur por más de G. 81.000 millones.

En total, se calcula que más de G. 1,4 billones de la binacional, de forma directa y a través de sus ONGs, han sido utilizados sin el control de la Contraloría General de la República ni de Contrataciones Públicas.

Rechazan brindar más datos

Derlis Gauto, gerente financiero de la Fundación Tesãi, sostiene que la institución no viola ninguna ley, argumentando que, al ser una entidad privada, no está sujeta a la normativa de contrataciones públicas.

Gauto justifica la falta de publicación de precios referenciales en los pliegos como una “estrategia” para optimizar el gasto. Señaló que experiencias previas demostraron que, al conocer el presupuesto máximo, las oferentes inflaban sus precios intencionalmente, perjudicando económicamente a la cartera sanitaria. Al ser consultado sobre la posibilidad de acceder a los montos y proveedores beneficiados en llamados previos, dice que no están disponibilizando esa información.

Sobre los cuestionamientos de direccionamientos en los pliegos, el funcionario asegura que Tesãi actúa únicamente como “custodio” del proceso, deslindando responsabilidad sobre las especificaciones técnicas.

Agrega que, para este llamado, visitó personalmente la oficina de Gaesa SA para confirmar de que se trataba de una empresa constituida formalmente.