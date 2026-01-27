Celeste Amarilla trata de “burros” a docentes y dice que el Estado no tiene por qué subsidiar ninguna caja

La senadora liberal Celeste Amarilla afirmó que acompañará el proyecto de reforma de la caja fiscal, y reafirmó que el Estado no tiene por qué subsidiar ninguna caja.

“Quiero precisar un poco con respecto a la caja parlamentaria que, por supuesto, me atañe. Cualquier jubilación puede ser vip, supervip o menos vip, siempre y cuando sea la plata privada de los aportantes, de la patronal, y no involucre plata del Estado”, señaló.

Seguidamente indicó que acá el problema principal es el subsidio del Estado. “El Estado no tiene por qué subsidiar ni la caja parlamentaria, ni la caja de maestro, ni la caja fiscal, ni la caja de nada. En la caja fiscal, el Estado es aportante como patronal y hasta ahí”.

“Para salvar nuestra caja hay que hacer reformas. Pero de ninguna manera el Estado puede subsidiar, ni a nosotros ni a nadie”.

Ante la consulta sobre la situación de la caja parlamentaria y su posible eliminación, la legisladora indicó: “Es un problema que hay que subsanar en la caja, pero ¿por qué eliminar si es con nuestra plata?”.

Y agregó: “Lo que hay que hacer es subir la edad, bajar los porcentajes. Pero, si es nuestra plata y si nosotros decidimos que nos vamos a jubilar con tres años de parlamentario, listo. Si todo el mundo está de acuerdo, chau”.

Con respecto a la postura de los docentes, que quieren jubilarse temprano, alegando que estar en aula no es lo mismo que estar en una oficina, respondió: “Entonces, que no sean maestros y que trabajen en oficinas. Nosotros no podemos hacernos cargo de las decisiones que los ciudadanos toman”.

“A los maestros se les dio todo porque son colorados. Por eso se venera a los maestros burros, muchos de ellos burros y mediocres, creando generaciones de paraguayos mediocres”, remarcó Amarilla.

Para concluir, reiteró que está de acuerdo con la ley de reforma de la caja fiscal. “Yo estoy de acuerdo con esa ley. Porque va a terminar mal, van a quebrar. Entonces, ¿de qué sirvieron todos los aumentos de sueldo? Que se jubilen a los 40 años, a los no sé cuántos años. ¿De qué va a servir? Se van a quedar en la calle, viejitos y en la calle".