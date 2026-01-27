Tras tenso cruce por jubilación vip de legisladores, acuerdan mesa técnica con docentes

En un nuevo “round” del debate de la reforma de la Caja Fiscal, gremios docentes ratificaron su rechazo a varias de las modificaciones planteadas por el gobierno de Santiago Peña a sus condiciones de jubilación, y más aún, porque ven poca o nula intención de los legisladores de dar el ejemplo y cortar primeros ellos con su jubilación vip, aunque luego se calmaron los ánimos y acordaron conformar una “mesa técnica” entre los afectados con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y legisladores.

“Muy interesante y fructífera la reunión, y acordamos que el presidente de la Comisión Permanente (senador Colym Soroka) estará haciendo las gestiones con el ministro de Economía (Carlos Fernández Valdovinos) y su equipo técnico para la instalación de una mesa técnica en la cual podamos discutir artículo por artículo”, resumió tras el encuentro el dirigente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris.

Los docentes llegaron a la reunión, ratificando su negativa a establecer la edad mínima de jubilación entre 57 a 65 años (esto último para el cobro del 100% de sus haberes). Actualmente, los docentes no tienen edad mínima establecida y tienen como beneficio el descuento de años de aporte por cada hijo que tengan.

También insisten en que el aporte estatal sea del 14% y no del 3% que propone el Ejecutivo. De hecho, los gremios docentes incluso controvierten los US$ 280 millones de déficit que señala el Gobierno, y piden saber en qué fue destinado el superávit histórico que tenía el sector del magisterio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caja fiscal: establecer edad mínima es innegociable, asegura el MEF

Jubilación vip da roncha

El tema de déficit provocó una primera confrontación entre el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar y Piris, y luego un reclamo por la jubilación vip hizo reaccionar a Soroka. No obstante, ambos dijeron estar a favor de eliminar o reformar la caja parlamentaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Primeramente Ovelar pidió que los docentes reconozcan el déficit de la caja fiscal, de los cuales US$ 174 millones corresponderían al magisterio, US$ 102 millones a las Fuerzas Armadas y US$ 108 millones a la de los policías, ante lo cual Piris le dijo a “Beto”: “No mientas”.

Esto molestó a Ovelar, que reclamó la interrupción diciendo: “Yo estoy en uso de palabra, yo soy parlamentario. Desde el momento que decís que miento, ya me estas descalificando”.

Luego, intentando calmar los ánimos, Ovelar insistió: Che ikatu che mbore’i, pero chengo la pendeabogadota hina (puedo ser argel, pero al final seré su abogado), porque los muchachos son muy simpáticos en privado, pero en público van y votan todos en su contra y yo soy el mbore”.

Luego, el dirigente de la Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación del Paraguay, Rolando Anibal Candia Antúnez volvió a encender la mecha al reclamarle directamente a los legisladores por su jubilación vip.

“Si ustedes (legisladores) quieren que el pueblo se vean representando y sienta que ustedes tienen algo de autoridad, tienen que empezar eliminando su caja vip”, disparó.

El representante docente insistió con que no veía a los legisladores siendo capaces de vivir con las condiciones y el salario de los docentes, y menos “enfrentar la situación en las escuelas con la condición paupérrima que nos da el Ministerio de Educación”.

“Estamos haciendo el esfuerzo con ustedes, estamos haciendo nuestro trabajo y nos quieren poner otro ladrillo más en la mochila y ustedes no hacen nada para que el pueblo diga que los senadores y diputados tuvieron un baño de realidad, y ahora están haciendo algo por el pueblo”, insistió Candia.

Ante esto reaccionó el presidente de la Comisión Permanente, Colym Soroka (ANR, Independiente), que pidió referirse a cuestiones concretas de la reforma y no “atacarlos” a ellos.

Lea más: Plantean sostener jubilación vip con “otros ingresos” y emitir tarjetas de crédito

“No corresponde lo que decís, porque es un lugar de ataque. Te estás equivocando, acá es el lugar donde tenes que consolidar tu idea, convencer, pero no con ataques”, dijo Soroka, que advirtió que tanto él como “Beto” Ovelar tienen “mal carácter” y pidió “no pasar la línea”.

“Necesitamos saber específicamente las situaciones y las propuestas, porque así como hay senadores y diputados que no te gustan a vos, a mi también hay docentes que no me gustan y te puedo dar un listado de docentes irresponsables que no van a su aula”, dijo Soroka.

Los docentes y algunos legisladores también reclaman falta de claridad con los números. Entre otros, el senador Ignacio Iramaín (Independiente) pidió que el MEF exponga el cálculo actuarial en base a las contrapropuestas.

Gabriel Espínola de la OTEP - Auténtica, por su parte, ratificó que según los datos que ellos tienen, la caja fiscal no está hoy en déficit ya que según los datos del propio MEF, “tienen G. 1,5 billones para invertir hoy”.

También acusó de un “despojo ilegal” anual de fondos de la caja fiscal mediante la ley de presupuesto y pidieron informes sobre el destino de las inversiones.

Otros reclamos del sector

Además de rechazar la edad mínima y de pedir aumentar el porcentaje de aporte estatal, solicitan restituir el descuento de años de aporte por cada hijo, reincorporar la posibilidad de la jubilación extraordinaria, sobre todo para los que por motivos de salud no llegan a 25 años de aporte.

También revisar el servicio de salud del Instituto de Previsión Social (IPS), ya que la cobertura no es la misma que del sector privado. Administrativos también temen que con el descuento de 19% más el 5,5% de seguro de salud de IPS no lleguen siquiera al sueldo mínimo.

Lea más: Caja parlamentaria: Llano cuestiona privilegios y clientelismo

Inicio de clases depende de que no atropellen, advierten

El dirigente de la Federación de Educadores del Paraguay, Silvio Piris, ratificó que si bien ven con buenos ojos la conformación de una “mesa técnica” y que luego iniciarán más charlas con los líderes de bancada del Congreso sobre el plan de reforma de la Caja Fiscal, ya que esta es una decisión política, siguen atentos especialmente a que no se les ocurra apurar el debate y tratar el caso durante el receso parlamentario.

Aunque hay apertura al diálogo “tenemos que destacar que aquí están 3 a 4% de los legisladores y lo que pudimos constatar en las visitas a los senadores y diputados es que desconocen casi totalmente que lo que dice el proyecto de ley, por eso sería un despropósito tratarlo en este receso parlamentario”, insistió Piris.

Reconoció que no descartan una huelga para el inicio de clases si el plan es tratado antes del 2 de marzo (fecha en que culmina el receso). “Si ellos nos atropellan, nosotros lastimosamente vamos a tener que tomar las medidas que correspondan”, advirtió Piris.

Alertó que desde el Gobierno hay “jugadas sucias”. “Nosotros no planteamos (aumentar los impuestos para sostener la Caja), fue el irresponsable de (el ministro de Economía, Carlos) Fernández y el Gobierno nacional”, dijo, y que cree que esa “es una estrategia para poner a la ciudadanía contra los docentes”.

Diferentes realidades hacen compleja a única propuesta

Entre los diferentes gremios docentes también especificaron una variedad de condiciones que hacen que la aplicación de condiciones generales, hagan que a ciertos sectores los afecten más, por lo que plantearon alternativas ajustadas a sus realidades.

Entre otros, María del Carmen Carrizo, miembro del sindicato docente de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, dijo que en su caso el aumento de porcentaje descuento impactará mucho más que en altos funcionarios, cuyo salarios son siderales.

Lea más: Parlamentarios duplicaron jubilación vip mientras otras cajas colapsan

“Ahora mismo 21,5% aportamos los docentes. Si un docente gana G. 4 millones, el 25% que quieren que aportemos y creen que con eso se va a resolver el déficit, nos vamos a quedar con G. 3 millones, pero el que gana G. 70 millones o 112 millones, se va a quedar con G. 75 millones o 72 millones pero no es un problema para esa autoridades, pero para el docente si es un problema mucho grande que un cuarto de salario se nos quite”, dijo.

Por su parte Nilse Ortigoza y Daniel Domecq, representantes de docentes de la UNA, dijeron que para ellos, 15 años de aporte sería lo justo, ya que a ellos se les exige tener título de máster para ser titular de cátedra y además del tiempo, el Estado no se hace cargo de financiar esa capacitación.