Movimiento de Óscar Tuma apoya precandidatura de Daniel Centurión a Intendencia de Asunción

En una conferencia de prensa este martes, el abogado y exdiputado Óscar Tuma anunció que Tu Asunción, su movimiento interno dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), apoyará la precandidatura a la Intendencia de Asunción del diputado Daniel Centurión, del movimiento disidente Colorado Añetete.

Expresó también apoyo por la precandidatura a la Presidencia de la República del exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens, también por Colorado Añetete.

Tuma opinó que “es importante para el Partido Colorado que la persona que ocupe un cargo electivo lo haga con legitimidad electoral, no una candidatura impuesta”, en una aparente crítica velada contra el movimiento oficialista cartista Honor Colorado, que tiene como precandidato a intendente de Asunción al presidente del Comité Olímpico Paraguay, Camilo Pérez.

“Los liderazgos no se heredan, no podemos permitir que Asunción esté conducida por una persona sin legitimidad electoral dentro del Partido Colorado”, añadió Tuma.

Tuma admitió que también hubo acercamientos a su movimiento por parte del exintendente de Asunción Arnaldo Samaniego, precandidato que cuenta con el apoyo del otro movimiento “disidente” colorado, Fuerza Republicana. Añadió, sin embargo, que “dentro del análisis que hicimos, la verdadera disidencia dentro del Partido Colorado es el proyecto que Dani Centurión representa”.

Sin embargo, expresó esperanza de que “la disidencia llegue unida” a las elecciones internas de junio, en las que el Partido Colorado decidirá quién será su candidato a la Intendencia de Asunción en los comicios municipales de octubre.

Centurión: otros precandidatos representan “más de lo mismo”

El diputado Daniel Centurión, por su parte, dijo que su proyecto electoral plantea “un modelo de gestión participativo, incluyente y transparente, al servicio de la gente y no de grupos económicos, empresariales o corporativos”.

Opinó que sus adversarios en la pugna por la candidatura colorada a la Intendencia de Asunción “representan más de lo mismo”, una continuidad del sistema “prebendario, clientelar y corrupto” que está “instalado desde hace décadas” en la Municipalidad de Asunción.

“Estamos decididos a romper esa estructura corrupta y prebendaria”, añadió, y prometió que, si gana la intendencia, su administración va a “denunciar penalmente” eventuales hechos de corrupción, aunque estos tengan como responsables “amigos, correligionarios o parientes”.

Finalmente, Arnoldo Wiens dijo ver el “hartazgo de la gente con una clase política insensible” y agregó que los logros macroeconómicos - de los que frecuentemente alardea el gobierno del presidente Santiago Peña - no van acompañados de un “efecto derrame” que beneficie al ciudadano de a pie.