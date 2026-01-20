Daniel Centurión promete “echar a patadas a los planilleros”

El colorado abdista Daniel Centurión sostuvo que la Municipalidad de Asunción no puede seguir sosteniendo el sistema actual, al que calificó como “prebendario” y responsable de la crisis financiera de la institución.

“La municipalidad no sostiene este sistema. Desde un principio he manifestado el régimen ilegal del sostenimiento de los planilleros, de gente que cobra y no se presenta a trabajar”, expresó.

“Echarlos a patadas”, dice Centurión

El precandidato aseguró que existen “cientos de planilleros de manera extraoficial” y denunció que, en muchos casos, los salarios son repartidos entre operadores políticos y funcionarios que no cumplen funciones reales.

“Lo primero que vamos a hacer es echarlos a patadas, perseguirlos penalmente y recuperar todo lo que cobraban indebidamente”, afirmó.

Añadió que su propuesta incluye el achicamiento de la estructura orgánica, la eliminación de gastos superfluos y de “privilegios tanto del intendente como de concejales y directivos” municipales.

Reestructuración del funcionariado

Centurión señaló además que muchos funcionarios actualmente no tienen funciones asignadas y que su plan es reubicarlos en áreas operativas, donde —según dijo— la ciudad realmente necesita personal.

“Vamos a llevarle a los sectores operativos donde se necesita gente que salga a limpiar nuestras calles, a bachear, a mantener y hermosear nuestras plazas y parques”, manifestó.

Afirmó además que no aceptará condicionamientos políticos si llega a la intendencia y que no está dispuesto a reproducir prácticas tradicionales de contratación masiva de operadores.

“Si tengo que meter quinientos o mil operadores otra vez, me quedo en la cama de diputado. Yo me voy para generar un cambio radical en el modelo de gestión”, sostuvo.

“Asunción está destruida”

El legislador relató que está recorriendo distintos barrios de la capital y aseguró que percibe respaldo político y social a su postura, incluso entre dirigentes y funcionarios municipales.

“Ellos se avergüenzan de la municipalidad que tenemos hoy, están avergonzados del resultado de gestión, de una ciudad destruida, hostil”, expresó.

También afirmó que muchos funcionarios operativos están cansados de ser estigmatizados por culpa del clientelismo.

“Los propios funcionarios están cansados de que exista una estigmatización hacia el funcionario municipal a causa de ese clientelismo cómodo que está bajo aire acondicionado, mientras unos pocos sostienen la gestión”, concluyó en entrevista para ABC Cardinal.