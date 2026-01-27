Salud y ANR reculan en proyecto de USF en seccional, pero continúa el acuerdo

El 5 de junio de 2025, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), a cargo de la ministra Teresa Barán, y la Asociación Nacional Republicana (ANR), presidida por Horacio Cartes, suscribieron una adenda al convenio firmado en 2024, para instalar una Unidad de Salud Familiar (USF) dentro de una subseccional del barrio Pacú Cua de Encarnación.

La adenda señala que el predio ya no albergará una USF, como se pactó inicialmente, sino que será un “Centro Comunitario”.

Competencia política

Antes del convenio con la ANR, en septiembre de 2024, el gobernador de Itapúa, Javier Pereira (PLRA), solicitó el apoyo del MSPBS para instalar una USF en el mismo barrio.

La cartera sanitaria rechazó la propuesta alegando que el terreno municipal pertenecía a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y que no podía ser autorizado.

Ante la negativa, el 8 de octubre de 2024, la Gobernación y la Municipalidad de Encarnación, a cargo del también opositor Luis Yd (PQ), iniciaron el proceso para construir el Centro de Atención Médica Municipal “Padre José Kreusser”.

La obra municipal, que demandó una inversión de más de G. 1.247 millones, finalmente se convirtió en una realidad tangible para la comunidad el 20 de septiembre de 2025. Días antes, Yd se reunió con el diputado Remesowski (presidente de la seccional) y la ministra Barán pidiendo que se garantice la dotación de recursos y su funcionamiento bajo la estrategia de Atención Primaria de la Salud.

Cuestionable acuerdo

El convenio de 2024 contradecía lo dicho a la Gobernación y establecía que la ANR cedía en usufructo gratuito 1.200 m² de la Subseccional Nº 1 al MSPBS y durante 30 años. En este documento, se pactó que el MSPBS proveería todos los recursos y realizaría las inversiones edilicias para instalar una USF estándar.

Sin embargo, tras publicaciones de ABC, a mediados de mayo de 2025, que evidenciaron el estado deplorable de las instalaciones y el uso proselitista del proyecto por parte de figuras como el diputado Sebastián Remesowski, las autoridades suscribieron una adenda el 5 de junio de 2025.

En el nuevo texto, se modificó la cláusula primera para que el espacio funcione como un “Centro Comunitario” en vez de una USF, sin dar más detalles. Asimismo, las demás condiciones de inversión estatal en propiedad de la ANR siguen vigentes e invariables.

