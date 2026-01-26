BNF y Ueno lideran saldos en guaraníes, Basa y Sudameris, depósitos públicos en dólares

En términos de saldos en guaraníes, el total ascendió a G. 17,353 billones, con una fuerte concentración en un reducido número de bancos. El Banco Nacional de Fomento (BNF) lideró ampliamente esta clasificación con G. 4,984 billones, equivalentes al 28,7% del total. Este posicionamiento consolida su rol histórico como principal receptor de fondos públicos en moneda local, en línea con su naturaleza de banca pública y su estrecha vinculación con la gestión financiera del Estado. En segundo lugar se ubicó Ueno Bank, con G. 3,293 billones y una participación del 19,0%, seguido por Continental, con G. 2,377 billones y el 13,7%. Entre las tres entidades concentraron más del 61% de los saldos públicos en guaraníes, lo que evidencia un alto grado de concentración.

El siguiente escalón estuvo integrado por Sudameris, con el 10,9%, y Basa, con el 6,0%, mientras que Itaú y Bancop completaron el grupo de bancos con participaciones intermedias, cercanas al 5,5% y 4,0% respectivamente. A partir de allí, la distribución se vuelve mucho más fragmentada. Entidades como GNB, Citibank, Familiar, Atlas, Zeta e Interfisa han exhibido participaciones individuales que oscilaron entre el 1% y el 4%, mientras que bancos de menor presencia, como Solar, Do Brasil y De la Nación Argentina, concentraron fracciones marginales del total. Esta estructura muestra que la administración de los fondos públicos en moneda local está fuertemente dominada por pocas instituciones, con un liderazgo claro del sistema financiero estatal.

El panorama cambia de manera significativa cuando se analizan los saldos en dólares estadounidenses, que totalizaron US$ 843.331.508. En este segmento, Basa aparece como el principal receptor de los fondos públicos, con US$ 222,7 millones, equivalentes al 26,4% del total. Le siguió Sudameris, con US$ 199,4 millones y una participación del 23,6%, y luego Ueno Bank, con US$ 144,6 millones, que concentró el 17,1%. Estas tres entidades reunieron más del 67% de los depósitos públicos en moneda extranjera, lo que confirma una concentración incluso mayor que la observada en guaraníes, pero con una composición de liderazgo distinta.

A diferencia de lo que ocurre en moneda local, el BNF perdió protagonismo en dólares, ubicándose en la quinta posición con US$ 76,8 millones y una participación de 9,1%. Continental, por su parte, registró US$ 93,8 millones (11,1%), consolidándose también como un actor relevante en este segmento.

Más abajo figuran GNB, Zeta, Itaú, Familiar, Atlas y Citibank, todos con participaciones que no superaron el 4%. Finalmente, Bancop, Interfisa, De la Nación Argentina, Do Brasil y Solar presentaron montos residuales, con un peso prácticamente simbólico dentro del total.

En un contexto de estabilidad macroeconómica y de manejo prudente de las finanzas públicas, la distribución de los saldos bancarios de los OEE funciona como un termómetro del vínculo entre el Estado y el sistema financiero. Los datos de diciembre de 2025 muestran un esquema donde conviven un fuerte rol de la banca pública en moneda local y un creciente protagonismo de la banca privada en moneda extranjera. Esta dualidad configura una arquitectura financiera que combina tradición institucional con una progresiva diversificación de actores, aunque todavía marcada por altos niveles de concentración.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.