Cartismo apaña oscuro manejo de Peña y exsocios con fondos de IPS en juego

Hoy se realizó la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso, que entra en acción durante el receso parlamentario que se extiende hasta el 1 de marzo. Entre los puntos del orden del día figuraban varios pedidos de informes que salpican a los exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña, que manejan unos US$ 730 millones de los fondos de los jubilados y aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS).

Lea más: Intentarán dar trámite a pedidos de informes ligados a exsocios de Peña

Los cartistas, que son mayoría también en la Comisión Permanente, le dieron el quorum para recibir al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, para seguir con el debate sobre la reforma de la Caja Fiscal. Pero cuando se iban a tratar los pedidos relacionados a los exsocios comerciales de Peña, los cartistas se levantaron y dejaron sin quorum la reunión.

Lea más: Diputado pide informe al BCP ante sospecha de que Ueno financiaría a “ITTI” con fondos de IPS

Precisamente, en el tercer punto se encontraba la solicitud del diputado Mauricio Espínola (ANR, Añetete) “que pide informes al Instituto de Previsión Social (IPS) sobre los criterios de seguridad, liquidez y solvencia aplicados en la colocación de los recursos del fondo de jubilaciones y pensiones”.

Los cartistas, supuestamente “preocupados” por la jubilación de los funcionarios públicos son cómplices del manejo oscuro de fondos de IPS, ya que el pedido de informes en cuestión pide que la previsional explique cuáles fueron los criterios para que Ueno Bank se convirtiera en el banco “mimado” de IPS en este Gobierno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el cuarto punto también figuraba un pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre la presunta violación de la Ley Nº 5787/16 y la Resolución Nº 3/2017 del BCP sobre presuntos “préstamos encubiertos” de Ueno Bank para capitalizar a Itti Saeca, ambas empresas del Grupo Vázquez (encabezado por Miguel Vázquez), exsocios comerciales de Peña en la empresa Ueno Holding.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En base a los propios balances de estas empresas, el legislador observó que se estaría sobrepasando el porcentaje permitido de la ley para otorgar créditos a Itti, mediante una “artimaña”, que es hacer figurar los millonarios desembolsos como “anticipo de compras”.

La preocupación del legislador respecto a estas “movidas” entre empresas de los exsocios de Peña es que por una parte estén capitalizando a una empresa mimada con licitaciones estatales como Itti, a través de un banco que se capitalizó principalmente mediante fondos jubilatorios de IPS, los cuales podrían estar en riesgo si es que algunas de las empresas llegan a caer eventualmente.

Al evitar el tratamiento, los cartistas ganan tiempo, buscando enfriar o incluso congelar definitivamente estos pedidos de informe, ya que recién podrían volver a ser tratados en la próxima sesión ordinaria de la Comisión Permanente, prevista para el miércoles 28.

En dicha reunión también se sumará otro proyecto que definitivamente incomodará a varios legisladores que son gerenciadores en las sombras o “presidentes honorarios” de equipos de fútbol.

Se trata de la solicitud a Seprelad para que informe “sobre la reglamentación pendiente de sectores incorporados como sujetos obligados por la Ley Nº 996/2022”, entre los que se encuentran las casas de crédito, las entidades deportivas, los almacenes generales de depósitos y las empresas tabacaleras.

La bancada a favor de “Ueno”

Ya el año pasado, legisladores opositores como el diputado Raúl Benítez (independiente) bautizaron a los cartistas como la “Bancada Ueno Honor Colorado” por evitar que se pidan informes sobre el “grupo amigo” del presidente Santiago Peña.

Lea más: “Bancada ueno Honor Colorado” blinda a exsocios comerciales de Santi Peña

Anteriormente habían impedido solicitar datos sobre los convenios, acuerdos, contratos y préstamos en este Gobierno a favor de empresas del grupo ligado al poder.