San Ber: concejal acusa de “inepto” al intendente por retiro de busto de Bernardino Caballero

La decisión del intendente de San Bernardino, Emigdio Ruiz Díaz (ANR), de retirar el busto de Bernardino Caballero de la plaza que lleva su nombre genera polémica en dicha ciudad.

Según explicó el jefe comunal a los concejales que realizaron consultas, la medida se habría adoptado a raíz de un supuesto pedido ciudadano para el retiro del monumento, argumento que fue puesto en duda por sectores del legislativo municipal.

El concejal de San Bernardino Wilfrido Villanueva (ANR) cuestionó duramente el retiro del busto y afirmó que no existe una justificación real por parte del intendente sobre lo ocurrido.

“Ese busto está por ordenanza y por una fundación de familiares de Bernardino Caballero. Me encuentro con la sorpresa de que se sacaron el busto. Fui al depósito y estaba tirado en el patio. No puede ser que un intendente tenga que sacar y tirar esto. No justifica por qué sacó”, dijo.

Duras críticas al intendente municipal

Anunció, además, que en la mañana de este lunes prevé acudir a la Comuna para exigir explicaciones formales sobre la decisión adoptada por el Ejecutivo municipal.

Villanueva afirmó que Ruiz Díaz es un “mal administrador” y aseguró haber recolectado varias denuncias en contra del jefe comunal en las que se cuestiona su forma de gestión al frente del municipio. “Él no tiene fundamentos, él hace todas las cosas por hacer. Es un inepto”, expresó.

El concejal advirtió que, en caso de que la Intendencia no reponga el busto en la plaza, él mismo se encargará de colocarlo nuevamente en el sitio original. “Si hace falta, con mi personal voy a poner otra vez en su lugar”, manifestó.

Asimismo, indicó que ante la Junta Municipal únicamente podrá denunciar lo ocurrido, ya que cualquier otra acción no tendría éxito debido a que los otros 11 concejales votan sistemáticamente en su contra.