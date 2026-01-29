Concejales reclaman pago de dietas adeudadas por la Municipalidad de Ybycuí

Uno de los miembros de la Junta Municipal, Víctor González (ANR) denunció que la ejecutiva comunal no cumple con los ediles para el pago de dietas y gastos de representación. Otros de los afectados son Miguel Morel (ANR-FR), Luis Rolón (ANR- HC), Elvio Díaz (ANR-FR), Mary Soilan (ANR-HC) y Hugo Gabilán (ANR-FR). Se presume que los concejales que no integran esta lista han cobrado sus salarios, porque no se pronuncian, aseguró González.

De acuerdo con la denuncia, a cada concejal se le adeuda G. 2.886.000 mensuales en concepto de dieta y gastos de representación, lo que supera un total global de G.80 millones.

El concejal Andrés Samaniego (ANR) señaló que existiría una discriminación en el pago, ya que a los ediles cercanos a la intendenta se les adeudaría un monto menor que al resto de los concejales.

Ante esta situación, los ediles exigen a la intendenta local el cumplimiento de la Ley N° 3966/2010, que regula el pago de dietas a los concejales municipales.

Asimismo, recordaron lo establecido en la Ley N° 6784/2021, que modifica los artículos 27 y 28 de la normativa anterior, y que dispone que en ningún caso la dieta mensual u otros ingresos que correspondan a los concejales podrán ser objeto de descuentos, dilataciones o falta de pago injustificado.

Este grupo de concejales ya había presentado en 2025 una denuncia por falta de cobro de dieta ante la Dirección General de Departamentos y Municipios del Ministerio de Economía. En aquella ocasión, se suspendió la transferencia de fondos a la Comuna, pero la medida fue levantada sin que se haya cumplido con el pago total a los concejales, recordó el edil afectado también por la falta de cobro, Samaniego.

Intentamos obtener la versión de la intendenta Servín Franco sobre el inconveniente financiero que impide ponerse al día con los ediles, pero no respondió a nuestras llamadas. Estamos abiertos para cuando desee referirse al caso.