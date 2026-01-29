Proselitismo con recursos estatales en Quyquyhó

La utilización de recursos estatales para hacer proselitismo es una práctica habitual de la política paraguaya, sin embargo, usar a los más vulnerables como los discapacitados o enfermos es lo más ruín. Esto es lo que actualmente está realizando la intendenta imputada de Quyquyhó Patricia Corvalán (ANR-HC), quien utiliza los programas estatales para buscar simpatía ciudadana y de esa manera seguir conservando el poder en el empobrecido distrito.

La pareja cartista aún no define una candidata oficial, pero en cada acto municipal o de entrega de recursos estatales se ve a Teresa Medina, actual concejal departamental, buscando posicionar su figura como candidata oficial de la pareja de Quyquyhó.

Uno de los episodios de proselitismo más cuestionados fue durante la entrega de ambulancias en donde estuvo el Presidente Santiago Peña y la ministra de Salud María Teresa Barán.

Si bien, Medina tiene una buena cantidad de adeptos sigue “peleando” el espacio con Sylvia Samaniego, quien es funcionaria de la Entidad binacional Yacyretá y hermana de Esteban Samaniego.

La pareja de políticos está en la municipalidad de Quyquyhó desde 2013, cuando Esteban Samaniego fue electo intendente, en el 2018 renunció para candidatarse como diputado y lo reemplazó su esposa Patricia Corvalán, quien desde entonces es intendenta.

Las ambulancias donadas por Itaipú Binacional también fueron utilizada para hacer proselitismo por la pre candidata a intendenta Yataity del Guairá María José Insaurralde (ANR-HC).

Investigados por corrupción

La intendenta Patricia Corvalán (ANR- HC) y otros funcionarios municipales chicanean desde diciembre del 2024 para evitar ir a juicio oral por una supuesta “tragada” de G. 1.100 millones durante la administración municipal del ahora parlamentario Esteban Samaniego.

Según la imputación fiscal, la pareja de Quyquyhó supuestamente desvió fondos de las arcas municipales para remodelar su vivienda ubicada en el barrio San Vicente de Asunción.

Además, está imputada Blanca Álvares, madre del diputado, quien es la dueña del terreno donde se hicieron las mejoras.