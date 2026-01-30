Filizzola pide convocar a ministros por decretos que impactan en tarifas eléctricas y la ANDE

La solicitud alcanza a los ministros de Industria y Comercio, Javier Giménez; de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate; y de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, quienes deberán comparecer ante la Comisión Permanente para exponer los alcances técnicos, económicos y legales de las medidas adoptadas.

En la nota presentada, Filizzola advierte que los decretos mencionados inciden directamente sobre la estructura tarifaria, la autonomía técnica y la sostenibilidad financiera de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), entidad responsable de la planificación, operación y equilibrio económico del sistema eléctrico del país.

El legislador remarca que cualquier intervención normativa que afecte la determinación de tarifas, la recuperación de costo o la previsibilidad de los ingresos del sistema eléctrico, debe estar respaldada por criterios técnicos y legales verificables, de lo contrario se corre el riesgo de generar distorsiones económicas y comprometer la institucionalidad del sector.

Riesgo de subsidios encubiertos y afectación a usuarios

Según el documento, la falta de claridad en los decretos podría derivar en subsidios implícitos no transparentados, lo que impactaría directamente tanto en las finanzas públicas como en los usuarios del servicio eléctrico.

“El debilitamiento de la autonomía técnica de la ANDE pone en riesgo el equilibrio económico del sistema y puede generar consecuencias negativas a mediano y largo plazo”, advierte el senador en la nota remitida al Congreso.

Ante este escenario, Filizzola solicitó que se cursen las invitaciones correspondientes a los ministros involucrados y a los funcionarios que se consideren necesarios, a fin de que brinden una exposición exhaustiva ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

El objetivo, según el legislador, es esclarecer los alcances reales de los decretos y garantizar que las decisiones adoptadas no afecten la transparencia, la institucionalidad ni la sostenibilidad del sistema eléctrico paraguayo.

La definición de la convocatoria a las autoridades queda a cargo del presidente de la Comisión Permanente, Colym Soroka.