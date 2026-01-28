Tarifas del Ejecutivo, por muy bajas, exponen al país al desabastecimiento

Las implicancias de los decretos 5.306, y 5.307, firmados por el mandatario Santiago Peña hace 12 días, afortunadamente continúa en el debate, .

Las conclusiones que publicaron gremios como la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), así como de especialistas, como el Ing. Pedro Ferreira, expresidente de ANDE, y las Campañas Itaipú esa Causa Nacional e Itaipú es también soberanía, hoy suman las suyas un grupo de técnicos del sector, escudados aún con el anonimato para evitar represalias.

En el caso del primer decreto, 5306, que establece y pretende desarrollar “Industrias convergentes”, crea la Comisión Biministerial de Acreditación de esas nuevas unidades, así como el grupo de consumo y las tarifas de energía eléctrica, nuestras fuentes señalan que las tarifas para estas industrias son inferiores en un 14% a las que la estatal estatal aplica a las criptomineras.

En lo concerniente a las que corresponde a la otra crección, “Power to X” (decreto 5307), especifican que las tarifas que les concedieron son 21% inferiores a las de las “convergentes” y 32% más baratas que las aplicadas a las criptomineras.

Resultado de un procedimiento arbitrario

Explican también que definieron estas tarifas reduciendo las que la estatal aplica a las criptomineras, porque estas tarifas no son el resultado de un análisis del costo de generación, de operación y mantenimiento o de los cargos administrativos y de rentabilidad de la estatal, un error que repercutirá en las finanzas de la ANDE.

Otra advertencia, que coincide con las de sus predecesores en el uso de estas páginas, se refiere a los 15 años de vigencia de las tarifas, que “supera el horizonte de disponibilidad de la energía paraguaya en las binacionales, para colmo de males sin fecha para que pongan en servicio nuevas fuentes de generación.

Añaden que ese largo período les recuerda el caso de la firma Río Tinto, que en el pasado intentó radicarse en el territorio nacional.

“Comprometerán al país con contratos de cumplimiento imposible o a costa de grandes pérdidas, sin garantizar el suministro en el largo plazo para el consumidor nacional”, alertan.

Política Energética Paraguaya es solo enunciativa

Señalan igualmente, otra deficiencia, que los decretos en cuestión prueban que la Política Energética del Paraguaya al 2050 “es solo enunciativa”, no define acciones en el sector eléctrico.

Agregan otra decisión inquietante: “los decretos otorgan un poder que no les corresponde al MIC y al MITIC en lo concerniente a fijar tarifas”.

“El MIC toma decisiones como si ya hubiera aprobado el proyecto de ley del “superministerio”. Además, “como si ya supieran que la tarifa de Itaipú no se reducirá a su costo real en 2027, tal como estable el Acuerdo Peña-Lula de mayo de 2004.

Nuevo récord de demanda de electricidad

En otro orden, el Sistema Interconectado Nacional alcanzó el lunes último otro nivel en el pico de consumo que escala todos los veranos: 5.752 MW, a las 14:25, equivalente a la potencia de 26 centrales como Acaray. El anterior de registró el jueves 8 de enero, a las 14:12, con 5556 MW.