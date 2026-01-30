Fleitas advierte expulsiones y Carlos Portillo niega trato con Zacarías Irún

Fleitas dijo a la 780 AM que dará trámite al reclamo ya que todos los afiliados están obligados a cumplir el estatuto y los mandatos del Directorio partidario. “Estamos obligados a acatar las reglas. El estatuto rige para todos, sino todos van a hacer lo que quieren”, expresó Hugo Fleitas.

Por su parte el ex diputado Carlos Portillo negó las acusaciones del presidenciable Miguel Prieto (Yo Creo) de que se haya reunido en secreto con el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC) y que haya firmado un pacto “azulgrana” para dividir a la oposición con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

“Nosotros no tenemos contacto con esas gentes, no tenemos contacto nosotros con Justo Zacarías y eso con ellos, no tenemos (sic)” dijo Portillo.

Lea más: PLRA sella unidad con Cruzada Nacional y otros partidos, confirmándose la ruptura con Yo Creo

“Son ellos (Yo Creo) los que se reunieron, he visto que el director se fue a una municipalidad para hablar con Dani Mujica y ahí fue público eso”, aseveró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Expulsado y blanqueado

Portillo fue expulsado de la Cámara de Diputados por la filtración de audios en que acusaba al cartismo de acaparar los cargos públicos en el Congreso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fue procesado por tráfico de influencias y coimas, pero la jueza de Ciudad del Este Cinthia Garcete Urunaga, dictó su sobreseimiento definitivo.

Lea más: Senador niega persecución a funcionarios liberales en CDE y descarta ruptura entre PLRA y Yo Creo

Casualmente, es la misma magistrada que sobreseyó al senador Javier Zacarías Irún y a la exintendenta de CDE Sandra Mcleud (ANR, HC) por desvíos en la administración municipal.

La Corte Suprema confirmó el blanqueo del Clan Zacarías en todas las instancias y apelaciones, sin embargo los ministros del Poder Judicial si anularon el sobreseimiento de Portillo en julio último.