¿Con Alliana en las sombras?: Cartistas siguen sin definir nuevo líder en Diputados

“Eso (nuevo liderazgo) es algo que la bancada va a dirimir. Siempre hay procesos de diálogo, nosotros nunca estamos en el espíritu de apurar ese proceso”, afirmó el viernes el presidente de la Cámara Baja, diputado cartista Raúl Latorre.

En esa misma línea se había pronunciado esta semana el diputado cartista José Rodríguez, que incluso planteó que la elección de nuevo líder podría darse a vuelta del receso parlamentario (2 de marzo).

La falta de “apuro” hace que el cartismo en Cámara Baja tenga que encarar las negociaciones por votos sobre el tema de la Caja Fiscal, sin una figura clara, pero con otra que estaría en las sombras, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

Si bien el vicemandatario tiene el rol constitucional de “nexo” entre el Ejecutivo y el Legislativo, diputados colorados disidentes, como Mauricio Espínola (ANR, Añeteté), denunciaron que lo que estaría haciendo Alliana no es convencer, sino “apretar” a diputados oficialistas para que voten como “ordena” el Ejecutivo.

“Existen presiones por parte del vicepresidente de la República a ciertos actores del Partido Colorado, existen amenazas dentro de ciertas bancadas del partido (para votar tal como dicta el Ejecutivo)”, afirmó Espínola, dando a entender que las presiones sería hacia la bancada apéndice cartista, la ANR B” .

Latorre intentó negar dichas presiones, limitándose a decir: “A mi no me presionó el vicepresidente”.

Actualmente, la bancada cartista en Cámara de Diputados tiene 36 miembros, siendo el bloque clave para tener mayoría propia la bancada ANR- B (Oficialista), que posee 8 miembros, haciendo un total de 44 votos, es decir, superando la mayoría absoluta (41 votos de los 80 diputados totales).

Del Puerto se perfila

Si bien el nombre de uno de los actuales vicelíderes de la bancada cartista, Miguel Del Puerto suena como sucesor en el liderazgo, hasta ahora no lo han ratificado.

De hecho, Latorre fue escueto al ser consultado sobre la nominación del diputado caaguazeño. “Del Puerto hizo una gran gestión como vicelíder de bancada”, se limitó a decir.

El presidente de Diputados sí se explayó más en elogios a la anterior lidereza, Abed, a quién le valoró “el trabajo en cuanto a la cohesión y sustentación de la bancada más numerosa del Congreso de la Nación, sin que haya tenido fugas”.

Otros que sí dieron un apoyo más decidido a Del Puerto fueron (también actuales vicelíderes) Yamil Esgaib y José Rodríguez.

En este contexto, a la vuelta del receso parlamentario también habrá que definir si el cartismo y -puntualmente Latorre- mantiene por un cuarto periodo consecutivo la presidencia de la Cámara Baja.

Si bien el cuarto mandato de este periodo inicia recién el 30 de junio, el reglamento de Diputados habilita a hacer la elección en marzo.