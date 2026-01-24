Abed renuncia y Del Puerto suena como nuevo líder de bancada de HC

El pasado jueves 22, el mismo día que el cartismo anunciaba dos precandidaturas para la Intendencia de Ciudad del Este en Alto Paraná, la diputada y miembro del cuestionado clan esteño de los Zacarías Irún, Rocío Abed, anunció su renuncia como líder de la bancada cartista en Diputados, cargo que ocupó desde junio de 2023 (dos periodos y medio, aproximadamente).

“Por razones académicas (sic) que requieren mayor dedicación y cuestiones políticas que precisan mayor presencia en mi querido Alto Paraná, he solicitado permiso en el ejercicio del liderazgo de la Bancada ANR - A “Honor Colorado” de la Cámara de Diputados”, afirmó Abed a través de sus redes en un comunicado escrito.

Ninguno de los argumentos son muy convincentes, sobre todo considerando el hecho de que su figura -y la del clan Zacarías Irún en conjunto- están en franco desgaste, a tal punto que HC permitió que peleen la chapa con el actual gobernador cartista de Alto Paraná, César “Landy” Torres y con su colega cartista en Diputados Liz Acosta.

En la línea de sucesión hay tres vicelíderes: Miguel del Puerto, Yamil Esgaib y Rodrigo Gamarra, aunque el primero es quien correría en punta para liderar el bloque integrado por 36 miembros.

Del Puerto tendría el respaldo

“De mi parte yo apoyaría a que Miguel del Puerto tome en esta etapa el liderazgo de la bancada de Honor Colorado”, dijo Esgaib, aclarando que es su posición personal, pero con la que varios miembros del bloque coincidirían.

Del Puerto es el menos “rabioso” entre los tres vicelíderes en cuanto a la apertura al diálogo con otros bloques y es altamente “disciplinado” para seguir directrices en una bancada que siempre vota en bloque.

Igualmente, Esgaib destacó otros atributos de sus colegas: “Creo que corresponde que Miguel (Del Puerto) asuma por la experiencia, por su mayor capacidad de trabajo también, porque es una persona que está día a día atento y que prácticamente todo el mundo estamos recurriendo a él”, dijo.

Con esto, Esgaib mismo descabalga de una eventual postulación, mientras que Gamarra, además de “reaccionario” y ser de ser el que más “rabonas” reporta de los tres, actualmente ejerce la presidencia del Parlasur, lo que hace aún más difícil que sea nominado para el cargo de nuevo líder.

¿Empieza el desbande?

Si bien el diputado Esgaib negó que la renuncia de Abed sea por desavenencias internas, consideró altamente probable que este año -por las elecciones municipales próximas- algunos colegas cartistas estén cambiando de carpa.

“No tengo nombres que darte, pero posiblemente va a ocurrir, porque siempre cuando tenemos eventos electivos la gente busca su espacio y alguno seguramente que va a sentirse más cómodo pasando para trabajar por las municipalidades a otro equipo, pero hoy en día, directamente, no hay, no veo ninguna, ninguno de los colegas que esté en eso”, dijo.

Acotó que cuando ocurra, sería algo normal, e insistió en asegurar “mil por mil” que actualmente “no hay ningún conflicto”.

Imagen desgastada

Si bien esperaron que se enfríe, la renuncia de Abed se da tres meses después de la catastrófica derrota del candidato colorado en las elecciones municipales complementarias por la intendencia de Ciudad del Este contra el candidato de Miguel Prieto, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo).

El clan Zacarías fue uno de los principales artífices del controvertido proceso de intervención tras el cual terminaron destituyendo a Prieto, lo cual culminó con una humillante derrota de la ANR en las elecciones en noviembre del año pasado.

Ahora, el cartismo pone a pelear al equipo de Landy, que postula a la intendencia a Rigoberto Chamorro, mientras que el clan Zacarías apuesta por Magno Álvarez.

En esa interna, los ZI juegan todas sus cartas, ya que no solo apuestan la chapa de HC y de la ANR, sino principalmente la enorme billetera de Itaipú, que ahora está manejada por el esposo de Abed, el cartista Justo “Lucho” Zacarías Irún.

La confrontación entre los cartistas será también de recursos, ya que Landy Torres tiene de su lado la Gobernación, mientras que los ZI a Itaipú.

A esta confrontación también se sumará el candidato disidente (Colorado Añetete); confirmaron que presentarán una postulación pero falta el anuncio oficial.

Personalmente, la gestión legislativa de Abed destacó no precisamente de manera positiva, siendo su intervención más recordada aquella en la que alegó que supuestamente “ya estamos mejor”, porque vio a “mucha gente” comiendo cheese cake y café latte en un evento privado.

También se centró mucho en bloquear pedidos de informes sobre Itaipú (en defensa de su esposo) y usaron su comisión (Equidad Social e igualdad entre el hombre y la mujer” para apurar dictámenes de temas de interés del Ejecutivo o bastardear proyectos.