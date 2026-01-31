Convocatoria a Brítez por los congresistas se dilataría

Según argumentó la diputada en su nota dirigida la Soroka, “la presente solicitud tiene como finalidad que el citado funcionario (Brítez) brinde explicaciones, claras, técnicas y documentadas respecto a depósitos realizados por el Instituto de Previsión Social en la entidad financiera Ueno Bank, así como sobre otros aspectos vinculados a la administración, gestión y resguardo de los recursos previsionales, que son de interés público y afectan directamente a miles de asegurados y jubilados del país”.

Sin embargo, se avisora una semana bastante convulsionada en el Congreso pese al receso parlamentario, puesto que para el próximo lunes se había fijado una invitación a la presidenta del Consejo de Administración de la Caja Parlamentaria, Blanca Lila Mignarro, así como también podrían darse reuniones de comisiones de Diputados, ante el inminente tratamiento el jueves 5 de febrero del proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

Además de la dudas sobre el manejo de los fondos de la previsional, Brítez ahora se encuentra además en el foco de la tormenta luego de la muerte del asegurado Braulio Vázquez, quien perdió la vida tras una espera eterna por un cateterismo que nunca llegó por fallas en los equipos de la provisional.

Ante asiduas trabas piden citar de urgencia a Jorge Brítez para que informe sobre IPS y Ueno

Ante estas situaciones, la “superposición” de actividades servirían de excusa para que el presidente de IPS gane tiempo o incluso logre enfriar el pedido de su convocatoria, de la mano de una mayoría cartista en la comisión permanente, que ya lo viene “ayudando” evitando el tratamiento de simples pedido de informes, una facultas básica y de las pocas atribuciones reales que tiene la Comisión Permanente.

