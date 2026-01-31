El presidente debe sacarse la capa de operador político y ponerse a gobernar, afirma intendente

Días atrás, en un acto en Caaguazú, el presidente Santiago Peña indicó que no se puede trabajar con el intendente de dicha ciudad (José Papu Ríos). “No quiere trabajar, lo único que hace es atacarme y atacarme, yo no sé ni quién es”.

Ríos calificó esas declaraciones como erróneas y aseguró que desde el municipio siempre hubo intención de coordinar acciones con el Gobierno. “Dice que no me conoce, pero hace meses inauguramos juntos un proyecto de la ANDE. Salga a la calle a ver qué necesita este pueblo tan sufrido, que todavía no está mejor como usted manifiesta”, afirmó.

“En el mismo acto donde el presidente me estaba criticando de no querer trabajar, nosotros habíamos generado un acompañamiento al Indert de exonerar el 100% del impuesto municipal que tenían para que ese título pueda ser entregado a toda esa comunidad y habitantes que estaban en esa zona”, comentó el intendente.

Luego recordó que hace mese firmaron ceder un espacio a la gente del Ministerio de la Niñez para que se desarrolle un espacio de desarrollo infantil. “Nosotros tenemos todos los antecedentes que respaldan con el gobierno de Santiago Peña y con los gobiernos anteriores”, refirió.

En otro momento señaló: “El año pasado entregamos por valores de aproximadamente 1.500 millones de guaraníes, proyectos a diversas comisiones vecinales que fueron obtenidas por el sector privado, por algunas inmobiliarias, por algunas empresas que están asentadas acá en nuestro municipio”

Seguido agregó: “Hace días atrás también estábamos entregando medicamentos por valor de 90 millones de guaraníes, también de un proyecto responsabilidad social de una empresa”.

Con relación a las declaraciones del presidente, sostuvo que fueron muy desacertadas. “Él no puede seguir con esa capa de dirigente colorado, de operador político o de jefe de campaña de estas municipales. Él debería abocarse a gobernar, debería abocarse a acompañar a todos los intendentes, sin distinción alguna”, afirmó.

Nada que ocultar a Contraloría

“No tenemos nada que ocultar, estamos tranquilos, estamos con la conciencia tranquila. Sabíamos que iban a actuar de esa manera, posterior a la repercusión negativa que tuvo hacia ellos, porque eso fue lo que ocurrió”, expresó Papu Ríos, sobre la investigación que anunció la Contraloría con relacion a sus bienes.

“Lo que ellos esperaban era encontrar a un intendente sumiso, que tenga cierto temor hacia esta estructura de poder que ellos manejan. Pero a mí siempre me enseñaron, mi familia me inculcó buenos principios, buenos valores, y si uno tiene la conciencia tranquila, no tiene por qué callarse a nadie”, manifestó.

Con respecto a este tema, el jefe municipal comentó que la Denit ya estuvo presente verificando un complejo recreativo que posee. “Ellos no tardan mucho en reaccionar cuando tienen que atacar a los adversarios”, señaló.

A renglón seguido fue tajante: “Pero sí se tardan mucho para generar soluciones a los proyectos de reparación de caminos, a la mejora de calidad del servicio de salud, ahí sí creo que está fracasando un poco el gobierno, pero al momento de atacar a un adversario, lo hacen rápidamente”.