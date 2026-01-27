Intendente liberal de Caaguazú responde a Santiago Peña

“Parece que amanecimos nerviosos algunos, desayunamos estofado de tigre. Qué pena escuchar del Presidente de la República manifestaciones muy erróneas, en un acto público, donde la ciudadanía debe escuchar de sus autoridades un mensaje de paz, de unidad”, manifestó ayer el intendente de la ciudad de Caaguazú, José “Papu” Ríos (PLRA), en un video que posteó en redes sociales.

Así respondió al presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), quien fustigó al jefe comunal caaguaceño porque según dijo no quiere trabajar con el Gobierno y solo lo critica. Al respecto, Ríos refirió que las expresiones de Peña son desacertadas. Mostró varios biblioratos en los cuales archivó las notas dirigidas al Gobierno nacional y departamental, a cargo del colorado cartista Marcelo Soto, donde requiere el trabajo conjunto.

“Sé que estamos en un año electoral, pero debe entender, así como sus amigos políticos, que poniendo palos a la rueda no se llega a la confianza de la gente, la confianza del pueblo. Peña, saque su reloj de 60.000 dólares, deje de descansar en su mansión en San Bernardino y salga a la calle, como los intendentes. La gente no está mejor. Deje de dar consejos que son ficticios a los paraguayos que están buscando el sustento. Deje de querer dividir. No es momento de discursos políticos, de poner a palo a la rueda. Recibame en Palacio (de López)”, señaló.

Conforme a los datos, José “Papu” Ríos tiene aspiraciones al cargo de gobernador de Caaguazú en las elecciones de 2028. En tanto su padre, el diputado Alejo Ríos (PLRA), se postularía nuevamente el cargo de intendente de Caaguazú, en las próximas elecciones municipales de este año.

Alejo Ríos ya fue jefe municipal hasta el 2018 cuando renunció para asumir el cargo de gobernador de Caaguazú.

“Memoria corta”

Seguidamente, José “Papu” Ríos, agregó: “No son ciertos, son hechos desacertados, presidente Peña. Acá están todos los respaldos de todas las notas remitidas al gobierno nacional y departamental, de parte de este intendente, con el deseo de poder trabajar. Hemos demostrado con ejemplo, con predisposición, como gobierno local, de poder acompañar su gestión, con la propiedad del estadio de fútbol, con la propiedad que hemos cedido para la construcción del espacio de salud infantil, con el impuesto exonerado a los títulos que entregó, en un 100 por ciento, en el acompañamiento del gobierno municipal”.

José Ríos, siguió con su respuesta a Santiago Peña: “Pero usted al parecer tiene memoria corta, dice que ya no me conoce cuándo meses atrás inauguramos juntos un proyecto de la ANDE, donde incluso dijo que compartíamos la misma afiliación señor Santiago Peña”.