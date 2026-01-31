No habrá devolución de aportes en la Caja de Jubilación Municipal

El Consejo de Administración Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, cuyo titular es Venancio Díaz Escobar, resolución mediante suspendió la devolución de aportes a los asociados durante el 2026.

En el documento alegan que la medida se debe a que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones recomendó prescindir los gastos innecesarios y frenar los compromisos financieros no prioritarios para destinar los recursos al pago de los haberes jubilatorios y para garantizar la operatividad de la institución.

Esta recomendación obedece a que la entidad jubilatoria está en quiebra desde hace dos años y depende exclusivamente de las transferencias que hacen los municipios para poder pagar a los jubilados y pensionadas y en ocasiones no se recauda los suficiente ni para honrar ese beneficio.

Según la rendición de cuentas que presentó recientemente Díaz Escobar, la Caja de Jubilaciones tiene un déficit mensual de G. 2.150 millones, por lo cual paga de manera prorrateada a los jubilados y pensionados.

En ese contexto, ayer en la tarde del jueves se pagó de manera parcial por el mes de noviembre del 2025.

Segundo año sin entrega de aportes

Este es el segundo año consecutivo que no se entregan sus aportes a los asociados que deseen retirar su dinero, negando de esa manera un derecho a los aportantes activos.

Consultado sobre el tema el abogado Arnaldo Cardozo, asesor jurídico de la institución, indicó que la medida se debe a la recomendación de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que cuando se levante dicha recomendación y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria se volverá a entregar los aportes.

Recordó que el incendio provocado en mayo del 2024 fue precisamente para eliminar los documentos que dejaban en evidencia malos manejos administrativos anteriores con la devolución de aportes, por lo cual como primera medida Venancio Díaz solicitó suspender la devoluciones y comenzar verificar los datos.

Esta suspensión generó una ola de críticas en las redes sociales de la institución en donde se evidenció el fastidio de los jubilados municipales y de los aportantes activos hacia las autoridades que administran la quebrada Caja.

El reclamo es constante, principalmente de los jubilados y pensionados.