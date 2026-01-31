Arnoldo Wiens ratifica apoyo a Silvia Lindstron en Tacuatí

Silvia es hija de Luis Alberto Lindstron Picco, primer intendente del distrito y ganadero secuestrado y asesinado por el grupo terrorista EPP el 31 de mayo de 2013.

La aspirante ya había anunciado su postulación en julio último en Asunción. El actual intendente de dicha ciudad es Sindulfo Franco (ANR) y en 2021 la ciudad contaba con menos de 7.800 electores.

“Soy Silvia Lindstron, hija de esta tierra que amo profundamente: Tacuati. Aquí crecí, aquí aprendí el valor del trabajo y del compromiso con la gente”, expresó en sus redes sociales.

Sostuvo que su mayor inspiración es su padre, el primer intendente de Tacuatí a quién califico como “un líder que creyó en el desarrollo de nuestra ciudad y que sacrificó mucho por verla crecer”, agregó.

“Su ejemplo me enseñó que la política tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo, con honestidad, esfuerzo y amor por la comunidad. Hoy, con esa misma convicción, y de la mano del Movimiento Colorado Añetete, decidí ponerme a disposición de mi gente”, aseveró.

“Tacuati merece volver a levantarse. Merece orden, trabajo y una gestión cercana. Por eso asumo este desafío, con respeto por nuestra historia y con la mirada puesta en el futuro”, sostuvo.

Ya visitó la zona

Wiens ya había visitado la zona y a la precandidata a la intendencia en agosto de 2025 cuando dijo que Tacuatí salió del aislamiento con las obras de infraestructura llevadas a cabo durante su gestión en el gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR).