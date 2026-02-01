Reforma de Caja Fiscal: ¿Rocío Abed tendría que cortar viaje al exterior?

“Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, en mi carácter de Diputada Nacional, a los efectos de comunicar que estaré fuera del país del 02 al 06 de febrero de 2026, por motivos de salud (San Pablo, Brasil)”, informó por nota dirigida al presidente de la Comisión Permanente, senador Colym Soroka (ANR, independiente).

El documento tuvo entrada oficial en la pasada sesión de la Comisión Permanente (28 de enero), antes de que ese mismo día definieran de manera “sorpresiva” la convocatoria extraordinaria para esta semana.

Si bien ya no ocupa el liderazgo de bancada (por pedido de permiso), Abed es uno de los principales elementos del cartismo para apurar el proyecto de interés, ya que a través de la Comisión de equidad social e igualdad entre hombres y mujeres, la cual preside, se encarga de emitir dictámenes solo con el fin de cumplir el formalismo.