Caja Fiscal: Peña prometió en campaña no perjudicar a jubilados

Este jueves 5 de febrero está convocada una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para analizar el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, propuesta por el Poder Ejecutivo. Paralelamente, los docentes llamaron a una gran manifestación a nivel país para estar pendientes de las decisiones que se tomen en el Congreso Nacional.

En este panorama de debate sobre la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal), el entonces precandidato a presidente de la República, Santiago Peña, por el sector de Honor Colorado, hizo varias promesas a jubilados en plena campaña electoral, a mediados de 2022.

En ese entonces, Peña tenía un discurso totalmente a la actual, donde el Ejecutivo y el apoyo de la bancada cartista y aliados en Diputados, pretenden atropellar sin escuchar a los afectados, en este caso a los trabajadores aportantes, como los docentes del sector público.

En un acto proselitista organizado por el entonces precandidato a senador por HC, el comisario retirado Abel Cañete, el cartista Peña dijo que en el sistema jubilatorio, “muchas veces se habla del déficit de la caja fiscal”. Seguidamente, agregó: “(Pero) cuidadito, esas son las reglas que se establecieron, y hay que cuidar que las reglas sean respetadas, porque aquel que ingresó bajo esas reglas no se puede cambiar en la mitad de camino. Entonces hoy mi querido Abel (Cañete), les quiero decir, que una tarea que vas hacer desde el Senado, porque vas a tener un Presidente de la República que va asegurar que la jubilación de los policías no se toque ni un milímetro”.

En otro momento de su alocución, Peña dijo que el único cambio que “podríamos hacer es mejorar la jubilación pero jamás para disminuir”.

El exministro de Hacienda en el gobierno de Horacio Cartes contó una realidad de los jubilados. Dijo que ahora se tiene “oficiales con 50 o 52 años, manifiestan que se sienten en la plenitud de su carrera, la jubilación no puede ser un destino prácticamente obligatorio”.

“Se debería ver las alternativas para que oficiales y suboficiales puedan seguir sirviendo a la familia policial. Creo que es el gran anhelo, de poder seguir sirviendo a la Patria. Y ustedes tienen el privilegio de acumular conocimiento y experiencia. Nosotros tenemos el desafío de mejorar, tenemos la obligación de darles un mejor futuro”, dijo.

Viaje N° 61

Santiago Peña, lejos de quedarse en el país en la semana del tratamiento legislativo de la reforma de la Caja Fiscal, está en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para participar de la denominada Cumbre Mundial de Gobiernos. La autorización del Congreso es del 31 de enero al 6 de febrero de este año. También en el país árabe se anunció la apertura de la exportación de la carne paraguaya. Será el viaje N° 61 desde agosto de 2023.