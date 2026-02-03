Diputados convoca a sesión extra para tratar reforma de Caja Fiscal

A través de una resolución, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Colym Soroka, convoca oficialmente a la Cámara de Diputados a una sesión extraordinaria para este jueves a las 08:30 a fin de tratar el proyecto de ley de la Reforma de la Caja Fiscal.

La reforma de la Caja Fiscal, impulsada por el Poder Ejecutivo a inicios de 2026, busca frenar un déficit financiero crítico que ya supera los US$ 1.160 millones.

El proyecto se centra en ajustar parámetros del sistema de pensiones del sector público para garantizar su sostenibilidad a largo plazo y evitar el aumento de impuestos generales para cubrir el faltante.

Las opiniones sobre la reforma de la Caja Fiscal se dividen principalmente entre la urgencia financiera del oficialismo y las críticas de la oposición, así como gremios por el impacto social de la medida.

Lea más: "Después de la Caja Fiscal, el Gobierno irá por fondos del IPS", alerta Billy Vaesken

Los pilares fundamentales de la propuesta incluyen:

Aumento de la edad jubilatoria: Se establece una edad mínima de retiro para sectores que actualmente no la tenían o la tenían muy baja, como el magisterio nacional, docentes universitarios, policías y militares.

Incremento de aportes: La tasa de aporte de los funcionarios subiría del 16% al 19% del salario, y se introduciría un aporte patronal por parte del Estado del 3%.

Ajuste de beneficios: Se modifican las tasas de sustitución (el porcentaje del salario que se recibe como jubilación). Por ejemplo, los maestros podrían alcanzar el 100% solo con 30 años de aporte y 62 años de edad.

Promedio salarial: Se busca extender el periodo de tiempo utilizado para calcular el haber jubilatorio, evitando que se base únicamente en los últimos salarios más altos.

Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostiene que la medida es urgente, informes actuariales recientes sugieren que, si bien reduciría el déficit en el corto plazo, podrían ser necesarias reformas adicionales en el futuro para una solución estructural definitiva.