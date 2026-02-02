Jubilación vip: 125 legisladores sostienen a 267 exparlamentarios

Ante un déficit en la ecuación actuarial, el Consejo Directivo de la Caja Parlamentaria impulsa una reforma de su carta orgánica que busca pasar de un sistema de 55 a 60 años de edad para el retiro. El plan incluye ajustes en las tasas de aporte para sostener una caja que hoy depende en un 90% de la colocación de préstamos, indicó titular del Consejo directivo de la Caja Parlamentaria, Blanca Lila Mignarro.

“En agosto del año pasado presentamos una modificación, la tercera a nuestra carta orgánica. La primera fue para eliminar la jubilación con un solo periodo, eso hace casi 15 años, y otras modificaciones, pero esta fue la más significativa”, comentó la titular del Consejo directivo.

A renglón seguido amplió: “Esta es la tercera y la hicimos, no porque se nos ocurrió a nosotros, sino que por ley tenemos que encargar cada tres años un estudio actuarial. Ese estudio actuarial nos dijo a nosotros en los documentos, dicen que tenemos vuelo propio hasta el 2034/35″.

Blanca Lila explicó que para que una caja fiscal flote sola, tiene que ser una relación de 5 a 1. “Cinco aportantes y un jubilado. Ninguna de las cajas en la República del Paraguay tiene esa ecuación. Tiene tres aportantes y dos jubilados, o dos aportantes o dos aportantes y un jubilado y por eso están en déficit”, dijo.

Indicó además que hoy la caja parlamentaria tiene 267 jubilados y solo 125 aportantes activos, actualmente, correspondientes a 80 diputados y 45 senadores.

En lo que respecta a la Caja Parlamentaria, son 125 aportantes activos. “Aparte, nosotros los jubilados, tenemos un aporte del 11%, que en el año hace 3.500 millones de guaraníes más que tiene la caja. Eso es el 10% de la caja parlamentaria. El 90% obtenemos con el préstamo a senadores, diputados, jubilados, pensionados y a todo el funcionariado del Congreso de la Nación”.

En otro momento, expresó que lo que más interesa es el ajuste que se va a ir haciendo, por ejemplo, en la edad para jubilarse, que de 55 pasaría a 60 años.

“También subimos el aporte de los activos que son senadores y diputados, de 22% se va a 24%. O sea, ahora están aportando 8.700.000, iría a 9.000.000 de guaraníes. Y nosotros (jubilados), de 11%, iríamos a 14%”, comentó.

Para finalizar, aclaró que el que quiere retirar su aporte retira el 95%, o con 3 periodos se jubila con el 80%.