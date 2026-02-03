“Después de la Caja Fiscal, el Gobierno irá por fondos del IPS”, alerta “Billy” Vaesken

El diputado liberal Adrián “Billy” Vaesken advierte que ahora van por la Caja Fiscal, pero luego irán por la Caja del Instituto de Previsión Social.

“Acá tenemos que entender que este Gobierno aumentó la brecha, la desigualdad entre paraguayos. Ahora son los docentes y las Fuerzas Públicas, pero luego van a ir por la Caja de Jubilaciones del Instituto de Previsión Social. IPS ya no tiene plata, esta toda en un banco que es del Gobierno”, apuntpo el legislador liberal.

A renglón seguido remarcó: “Por eso es importante que la gente entienda que tenemos que atajar este atropello, de reforma fugas, rápida, de la Caja Fiscal, porque después van a la caja privada".

“Hoy le están quitando más plata del bolsillo de los funcionarios públicos, a los docentes y a los policías. Mañana le van a sacar al que trabaja en una empresa privada, no a los empresarios. Hoy dicen que no pague el Estado y luego va a ser que no paguen los empresarios”, sostuvo.

En otro momento, el parlamentario señaló que no se puede reformar ni la caja paralamentaria ni la fiscal de forma rápida. “Esto america un estudio, un análisis sobre las proyecciones actuariales de ambas cajas”.

Indicó que lo único que se hace es cargar con más años a los trabajadores y desacelerar la inversión, porque se les va a quitar más plata de lo que están cobrando. “Esto hecha por tierrea la promesa del presidente Santiago Peña de que la gente va a tener más plata en su bolsillo”, dijo.

Para concluir dejó en claro que no comprende el motivo del apuro por parte del Poder Ejecutivo, pues de darse esta reforma, recién va a entrar en vigencia el año próximo.

“Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Necesitamos más tiempo para hacer una ley que sea útil y beneficie a toda la ciudadanía”, finalizó.